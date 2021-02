Dragoş Diculescu: „Suntem pe un drum bun, am făcut câţiva paşi înainte“

Naţionala masculină de baschet a României a încheiat fără nicio victorie turneul preliminar pentru EuroBasket 2022 şi astfel a ratat calificarea la competiţia care se va desfăşura anul viitor. GdS a stat de vorbă cu Dragoş Diculescu, unul dintre principalii jucători ai naţionalei României, dar şi căpitan al echipei SCMU Craiova. Acesta ne-a povestit despre experienţa meciurilor tensionate cu echipele de top ale Europei şi a mărturisit ce planuri are la echipa de club în acest sezon.

GdS: S-au terminat preliminariile EuroBaschet 2022, iar România a încheiat fără victorie. Care sunt concluziile tale generale?

Dragoş Diculescu: Atunci când suntem 100% focusaţi şi venim cu sufletul şi trupul pentru echipa naţională, puteam pe porţiuni să facem lucruri frumoase. Mai avem multe de învăţat, experienţă de câştigat şi multe meciuri de jucat până vom putea fi consideraţi puternici. Dar suntem pe un drum bun, am făcut câţiva paşi înainte cu aceste ultime meciuri din preliminarii.

„Trebuie să începem să construim“

GdS: Care au fost principalele atuuri ale adversarilor?

D.D: Celelalte echipe au avut în plus faţă de noi, în primul rând, experienţa. Noi am fost cea mai tânără naţională din acea grupă. De asemenea, polonezii au acelaşi antrenor de opt ani, au lucrat împreună mereu, iar grupul este la fel. Contează foarte mult experienţa de joc, dar a fost şi un plus-valoare în partea lor.

GdS: Ce crezi că ar mai trebui echipei României ca să facă faţă unor astfel de bătălii?

D.D: Am avea nevoie de mai mult timp petrecut împreună, timp în care să muncim şi să ne cunoaştem, să acumulăm experienţe la comun. Totodată limpezimea în joc şi experienţa ne lipsesc, dar cu siguranţă avem timp să le căpătăm. Abilităţile sunt, avem diferiţi jucători care pot acoperi diferite poziţii, dar trebuie să începem să construim.

GdS: Ce elemente pozitive ai desprins de la echipa noastră? Ai văzut vreun progres de la ultimele meciuri?

D.D: Lucrul foarte important din aceste ultime două meciuri este că am avut ocazia să ne concentrăm şi să ne focusăm 100% pe baschet. Pe de altă parte, în Spania, au fost şi lucruri extrabaschetbalistice, care ne-au pus probleme şi ne-au tras înapoi. Acum, fiind vorba doar despre baschet, am făcut o figură ceva mai frumoasă. Însă nu suntem complet mulţumiţi, până la urmă sunt tot două înfrângeri, dar privim cu încredere spre viitor.

Mentalitatea, factor decisiv şi pe terenul de joc

GdS: Care crezi că este viitorul baschetului masculin la nivel de naţională? Ne vom putea lupta de la egal la egal şi cu marile puteri?

D.D: Viitorul baschetului la nivel de naţională va conta foarte mult de deciziile care se vor lua şi, mai ales, de cine le va lua şi cu ce interes. Una este ca LNBM să devină o ligă mai puternică şi alta este ca jucătorii români să devină mai buni, să evolueze. Aşa că, dacă vorbim despre o ligă mai puternică, sunt convins că LNBM este într-o continuă creştere. Dar dacă vorbim despre echipa naţională, aici sunt încă multe lucruri de discutat. Baschetul românesc este pe un drum bun şi sunt multe de îmbunătăţit. La urma urmei, tot noi, jucătorii, putem pune România „pe hartă“, aşa că trebuie să muncim mult la fiecare meci în parte.

GdS: Ai avut vreun jucător preferat de la echipele pe care le-ai întâlnit?

D.D: Nu pot să aleg unul anume, pentru că sunt mulţi jucători de valoare împotriva cărora am jucat. Dacă aş spune unul, m-aş gândi apoi că l-aş omite pe altul. Aş vrea să mai am ocazia să întâlnesc astfel de jucători, pentru că în momentul în care întâlneşti sportivi de calitate, scoţi ce este mai bun din tine şi există şi progres.

GdS: Crezi că diferenţa de mentalitate ar putea fi decisivă în „exprimarea“ pe teren a echipelor?

D.D: Cu singuranţă mentalitatea contează şi pe terenul de joc, pentru că, dacă luăm lucrurile pe hârtie, am găşi mulţi sportivi talentaţi. Însă, la urma urmei, toţi suntem jucători de baschet şi când intrăm pe teren este vorba despre determinare şi dorinţă de a ne reprezenta cu mândrie ţara.

„Craiova va avea un cuvânt greu de spus în baschetul românesc“

GdS: Facem trecerea la echipa de club, SCMU Craiova. Ce aşteptări ai de la Cupă? Putem juca finala în acest an, având în vedere că am acces şi pe un tablou mai favorabil?

D.D: Şi celelalte echipe din partea noastră de tablou spun că au meciuri mai accesibile, deci totul se joacă. Indiferent cu ce adversar am juca, noi vedem această Cupă ca pe o oportunitate de a ne atinge forma noastră maximă. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, nu să stăm să ne gândim că trebuie să ajungem în semifinale sau finală. Nu suntem nici pe departe printre echipele favorite, însă mergem cu gândul de a demonstra că SCMU Craiova are un cuvânt greu de spus în baschetul românesc.

GdS: Cum te simţi să fii principalul marcator din LNBM?

D.D: Este un sentiment plăcut. Sunt parţial mulţumit de realizările mele individuale, însă, dacă nu erau acompaniate şi de reuşitele echipei, ele nu valorau nimic pentru mine. Îmi doresc să fac exact ceea ce echipa are nevoie de la mine. Munca pe care am depus-o se materializează şi pe teren, iar acest lucru mă bucură nespus.

Aspiraţii înalte şi la echipa de club

GdS: Poate juca Craiova în final-four-ul Ligii Naţionale în acest sezon?

D.D: Ne dorim să ajungem cât mai sus, dar nu ne punem un obiectiv de la început. Trebuie să ne gândim la fiecare joc, indiferent dacă e vorba de Cupă sau campionat. Trebuie să avem aceeaşi mentalitate şi determinare la fiecare joc în parte, indiferent de numele adversarului sau obiectivele lor. Cu siguranţă, aspiraţiile noastre sunt înalte.

GdS: Pe plan personal, ce obiective ţi-ai propus pe termen scurt?

D.D: Pe termen scurt mi-aş dori ca atât eu, cât şi colegii mei să fim sănătoşi, să ne exprimăm cât mai bine pe teren, să petrecem mult timp în sala de baschet şi să ne antrenăm cât mai bine pentru a deveni foarte buni. În momentul în care încep meciurile oficiale, trebuie să demonstrăm care este adevărata noastră valoare şi să dăm, oarecum, peste nas persoanelor care nu şi-au pus încrederea în noi.

