A făcut o chelneriță fericită. Andre Drummond a lăsat un bacșiș uriaș

Andre Drummond, pivotul echipei americane Cleveland Cavaliers din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) i-a oferit o seară de neuitat unei chelnerițe din Florida. Acesta a lăsat un bacşiş de 1.000 dolari după ce a achitat o consumaţie de 160 dolari, informează EFE.

„Nu ştiam cine este clientul până când am văzut bacşişul pe o factură de 164 dolari. Când mi-a dat cardul pentru a efectua plata şi a-i elibera chitanţa, nu mi-a venit să cred. Am început să tremur şi să am lacrimi în ochi de fericire„, a afirmat chelneriţa.

Angajata restaurantului a postat şi pe o rețea de socializare o fotografie cu chitanţa în care, pe lângă un cec de 160 dolari, apărea şi un bacşiş de 1.000 dolari.

La rândul său, Drummond, cu un salariu de 27 de milioane de dolari pe sezon, i-a răspuns: „Mulţumesc pentru că ai fost incredibilă!”. Jucătorul a mulţumit în acelaşi timp restaurantului pentru ospitalitate.

