Alex Vlăsceanu: Timp de patru zile abia am putut să vorbesc și să mănânc

Pandemia de coronavirus a lovit din plin tot ceea ce înseamnă sportul la nivel mondial, iar în aceste momente foarte puține țări își mai desfășoară activitățile. În România, niciun sport nu mai este în picioare încă de la începutul lunii martie. Mai mult de atât, campionatele de volei la nivel național au fost suspendate definitiv, iar în perioada următoare se așteaptă un răspuns concret și în legătură cu celelalte sporturi de sală.

„Cu toții ne-am luat măsuri de siguranță”

La baschet lucrurile nu s-au clarificat încă. De-a lungul lunii precedente Federația Română de Baschet a încercat să ia legătura cu fiecare club și să caute un răspuns din partea tuturor, dar se pare că în continuare domină incertitudinea.

„Secundul” echipei SCMU Craiova, Alexandru Vlăsceanu, a explicat care este situația jucătorilor în această perioadă și cum se pregătesc de la propriile domicilii.

„În acest moment toți jucătorii și-au luat măsurile de siguranță propuse de autorități. Majoritatea sunt acasă, în izolare, mai puțin Omari Gudul. El nu a reușit să intre în Congo și a decis să rămână aici, în Craiova. În rest, americanii au plecat chiar atunci când autoritățile din SUA au anunțat că se închid granițele. De când a intrat starea de urgență, eu am stat izolat la domiciliu împreună cu familia. Am ieșit o singură dată pe săptămână din casă, pentru cumpărăturile necesare. Jucătorii au anumite programe de antrenament, astfel încât să-și mențină tonusul muscular apt. Dar atât, pentru că exercițiile de ordin tehnic și tactic nu le putem pune în practică”, a spus Alexandru Vlăsceanu pentru GdS.

Alex Vlăsceanu: Am simțit că am lăsat ceva în urmă neterminat

Alex a mărturisit că primele zile după aflarea veștii cum că sezonul a fost suspendat temporar nu au fost deloc ușoare. Acesta și-ar dori ca meciurile oficiale să se reia cât mai curând, dar este totodată sceptic în această privință.

„În jur de patru zile de la aflarea anunțului că baschetul s-a suspendat nu am putut să vorbesc și nici nu știu ce am mâncat. Am fost foarte trist, am simțit că s-a terminat totul. Practic am simțit că am lăsat ceva în urmă neterminat. Nu cred că o să se mai reia sezonul. Este foarte dificil în acest moment. Dacă nu se prelungea starea de urgență și am fi putut relua antrenamentele din mai, mai era o șansă. Dacă ar fi trebuit să fac o propunere, aș zice să jucăm cumva direct play-off-ul, dar federația încă nu a anunțat nimic concret în legătură cu sezonul. Ei au suspendat activitatea baschetbalistică doar pe timpul stării de urgență. Noi abia așteptăm să începem, pentru că ne-am săturat să stăm în casă. Acum, când o să înceapă campionatul sau dacă o să trebuiască să așteptăm până sezonul viitor, vom vedea în viitorul apropiat”, a adăugat „secundul” Craiovei.

Viitorul pe banca Craiovei, încă incert

Întrebat despre viitorul său la Craiova, Alex și-a arătat interesul spre o prelungire a contractului, dar deocamdată nu se gândește la acest lucru.

„Nu ne-am gândit încă la contracte, la sezonul viitor. Vrem să știm deocamdată ce se întâmplă cu sezonul acesta. Eu mi-aș dori să rămân la Craiova, dar depinde de multe alte lucruri. Important este să nu avem probleme cu sănătatea în aceste momente, pentru că situația nu pare că se îmbunătățește.

Trebuie să stăm cât mai mult în casă și să respectăm ceea ce ne spun autoritățile pentru a rămâne sănătoși. Sper să ne revedem cu toții cât mai curând și să intrăm inclusiv în sălile de sport, să ne reluăm activitățile zilnice”, a încheiat Alex Vlăsceanu, antrenor secund SCMU Craiova.

Înainte de suspendarea campionatului, SCMU Craiova se regăsea pe locul al doilea în Grupa Galbenă, cu 9 puncte. Oltenii au înregistrat în primele cinci jocuri patru victorii și un eșec, în deplasare cu BCMU Pitești.

