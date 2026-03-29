F1 / Kimi Antonelli (Mercedes), învingător în Marele Premiu al Japoniei

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a câștigat Marele Premiu al Japoniei, desfășurat duminică pe circuitul de la Suzuka, obținând, astfel, a doua sa victorie consecutivă în Campionatul Mondial de Formula 1, după ce a triumfat în urmă cu două săptămâni în China.

În cursa de la Suzuka, Antonelli l-a devansat cu 13 sec 722/1000 pe australianul Oscar Piastri (McLaren) și cu 15 sec 270/1000 pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Italianul a plecat din pole position, însă a avut un start dezamăgitor, fiind depășit rapid de piloții aflați în spatele său. El a retrogradat pe locul al șaselea, dar a reușit să revină ulterior în frunte, după ce mai mulți dintre rivalii săi au intrat la boxe pentru schimbul de pneuri.

Italianul și-a păstrat apoi poziția de lider, beneficiind de intrarea pe circuit a ‘safety car’-ului, în turul 22, în urma unui accident al britanicului Oliver Bearman, care și-a izbit monopostul Haas de zidul de protecție de pe marginea pistei.

După ce mașina de securitate a ieșit de pe circuit, pilotul Mercedes a avut o restart excelent, asigurându-și un avans confortabil față de urmăritorii săi.

Grație acestui succes, Kimi Antonelli a devenit, la 19 ani, cel mai tânăr lider al clasamentului general din istoria Marelui Circ, devansându-l cu nouă puncte pe coechipierul său de la Mercedes, britanicul George Russell.

Clasamentul Marelui Premiu de Formula 1 al Japoniei:

1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1h28:03.403

2. Oscar Piastri (Australia/McLaren) +13.722

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +15.270

4. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) +15.754

5. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) +23.479

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) +25.037

7. Pierre Gasly (Franța/Alpine) +32.340

8. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +32.677

9. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls) +50.180

10. Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari) +51.216

11. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) +52.280

12. Isack Hadjar (Franța/Red Bull) +56.154

13. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) +59.078

14. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls) +59.848

15. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams) +65.008

16. Franco Colapinto (Argentina/Alpine) +65.773

17. Sergio Perez (Mexic/Cadillac) +92.453

18. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin) la un tur

19. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) la un tur

20. Alexander Albon (Thailanda/Williams) la două tururi

Următoarea cursă din Campionatul Mondial de Formula 1 va avea loc la Miami (SUA), pe 3 mai.

