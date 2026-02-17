David Popovici a mai câştigat un premiu! A fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025

David Popovici, dublu campion mondial anul trecut, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, în cadrul anchetei organizate de agenţia bulgară BTA, la care au luat parte agenţiile de ştiri din regiune. Românul a depășit staruri precum Nikola Jokic și Giannis Antetokounmpo. Pe locul doi s-a clasat baschetbalistul sârb Nikola Jokic (46 de puncte), iar pe trei halterofilul bulgar Karlos Nasar (41 de puncte).

David Popovici a avut un 2025 de poveste, în care a reușit să câștige titlurile mondiale la 100 și 200 metri liber. Pentru aceste performanțe a adunat numeroase premii, iar acum pe lista lui a mai ajuns o distincție.

Ziua de 16 februarie nu a fost aleasă la întâmplare pentru anunțul câștigătorului, aceasta fiind ziua în care BTA a publicat primul său buletin de știri, în 1898.

La început au fost 47 de sportivi nominalizați, apoi a rămas o listă scurtă de zece pe care, pe lângă David Popovici, s-au aflat Aleksandar Nikolov (volei, Bulgaria), Karlos Nasar (haltere, Bulgaria), Alperen Șengun (baschet, Turcia), Distria Krasniqi (judo, Kosovo), Emmanouil Karalis (atletism, Grecia), Giannis Antetokounmpo (baschet, Grecia), Stefanos Ntouskos (canotaj, Grecia), Zrinka Ljutic (schi, Croația) și Nikola Jokic (baschet, Serbia).

David Popovici: „Este o mare onoare!“

Românul nu a putut fi prezent la gala în care a fost acordat premiul celei de-a 52-a anchete, dar a transmis un mesaj.

„Este o mare onoare să primesc acest premiu, este special pentru mine. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, să-i felicit pe ceilalți sportivi nominalizați. De asemenea, vreau să le mulțumesc celor din echipa mea, celor care m-au sprijinit mereu, acest premiu ne aparține tuturor. Mulțumesc!”, au fost cuvintele campionului olimpic din proba de 200 m liber.

