Ce trebuie să ştim despre Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

În regiunea de nord a Italiei, la Milano-Cortina, va avea loc, în perioada 6–22 februarie 2026, cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii, la 16 discipline sportive olimpice, potrivit cosr.ro. România va fi reprezentată de 29 de sportivi.

Schi alpinismul, denumit și „skimo”, debut oficial

Schi alpinismul, denumit și „skimo”, este singura disciplină sportivă care își face debutul oficial la această ediție. Competiția va include trei probe: sprint feminin, sprint masculin și ștafetă mixtă. Întrecerile se vor desfășura exclusiv în localitatea Bormio, la Centrul de Schi Stelvio, între 19 și 21 februarie 2026.

Părintele acestei discipline sportive este considerat a fi geologul german Wilhelm Paulcke (1873–1949), arată cosr.ro. Între 19 și 23 ianuarie 1897, acesta a reușit să traverseze pe schiuri Oberlandul Bernez, o regiune muntoasă din cantonul Berna, Elveția, renumită pentru peisajele sale alpine spectaculoase, lacurile glaciare și vârfurile emblematice.

Acest sport combină urcările solicitante pe schiuri, porțiuni de mers pe jos cu schiurile fixate pe rucsac, alpinism clasic în zonele foarte abrupte și coborâri rapide de tip schi alpin, dar deseori pe zăpadă neamenajată.

Probe noi în cadrul disciplinelor deja existente, la Milano-Cortina 2026

Pe lângă debutul în programul olimpic al schi alpinismului, la Milano-Cortina 2026 sunt introduse probe noi în cadrul disciplinelor deja existente, notează olympics.com.

Astfel:

la sanie își face debutul proba de dublu feminin . Până acum existau doar dublu masculin și probe individuale;

își face debutul proba de . Până acum existau doar dublu masculin și probe individuale; la sărituri cu schiurile este introdusă în premieră proba individuală feminină pe trambulina mare (Large Hill) ;

este introdusă în premieră proba individuală feminină pe ; skeletonului i se va adăuga proba pe echipe mixte ;

i se va adăuga proba pe ; proba de sprint clasic pe echipe (masculin și feminin) este adăugată la schi fond ;

(masculin și feminin) este adăugată la ; la schi freestyle sunt adăugate probe noi de Big Air (care presupune un salt uriaș de pe rampă pentru lansarea în aer și executarea unor acrobații spectaculoase), atât la masculin, cât și la feminin, precum și competiții pe echipe mixte la probele de „aerials”.

Unde și când se vor desfăşura Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Competițiile se vor desfășura în mai multe locații din nordul Italiei, sportivii fiind cazați în șase Sate Olimpice: Milano, Cortina, Bormio, Predazzo, Livigno și Anterselva.

România va fi reprezentată de 29 de sportivi

Însoțiți de echipele tehnice, 28 de sportivi și o rezervă, care vor locui în șase Sate Olimpice, vor concura la nouă discipline sportive, după cum urmează:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin) Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal; Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin); Vasile Gheorghe – antrenor principal (feminin)

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin) Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari; Andrei Nica – rezervă Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal; Dorin Grigore – antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

1 sportiv (feminin) Julia Sauter Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin) Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal; Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin) Daniela Toth, Delia Folea Daniel Cacina, Mihnea Spulber Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal; Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin

Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine) Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine) 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin) Sofia Moldovan Alexandru Ștefănescu Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin); Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin) Delia Reit Paul Pepene, Gabriel Cojocaru Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal; Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive Kata Mandel, Henrietta Bartalis Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal; Zoltan Reisz – antrenor secund

Purtătorii de drapel ai României

România a desemnat șapte purtători de drapel, astfel:

Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano

(patinaj artistic) – Milano Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno

(snowboard) și (schi alpin) – Livigno Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo

(schi sărituri) și (schi fond) – Predazzo Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina

Cristian Chivu va purta torța olimpică

Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina.

„Cristian Chivu va purta torța olimpică. Antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torței pentru Milano-Cortina 2026!”, a anunțat Inter Milano. JO de iarnă vor avea loc în perioada 6–22 februarie.

Mariah Carey, Laura Pausini și Andrea Bocelli, vor cânta la ceremonia de deschidere

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 va avea loc pe 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano.

Pe scenă vor urca Mariah Carey, Laura Pausini și Andrea Bocelli, într-un spectacol conceput pentru a reflecta tema centrală a ceremoniei, „Armonie”. Evenimentul va combina muzica și sportul pentru a promova valori precum incluziunea, respectul și schimburile culturale. Ceremonia este creată și produsă de Balich Wonder Studio și va pune în valoare cultura, creativitatea și inovația italiană.

Ruşii vor concura ca sportivi neutri independenți

Rușii vor concura ca sportivi neutri independenți, fără steag național sau imn. CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus în octombrie 2023, pentru recunoașterea consiliilor olimpice regionale din regiunile ocupate de Rusia din Ucraina – Luhansk, Donețk, Herson și Zaporojie – în urma invaziei Rusiei în Ucraina, din 2022, afirmând că această mișcare a încălcat Carta Olimpică.