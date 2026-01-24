FCSB – CFR Cluj, meciul etapei în Superliga: Cine se apropie de play-off?

FCSB și CFR Cluj luptă pentru calificarea în play-off-ul Superligii, după ce au avut un 2025 sub așteptări. Cele două echipe se vor întâlni duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, într-un weekend plin de meciuri tari la nivel continental.

Programul celor mai tari meciuri din acest final de săptămână:

Duminică, de la ora 16:00: Newcastle – Aston Villa

Duminică, de la ora 18:30: Arsenal – Manchester United

Duminică, de la ora 19:00: Juventus – Napoli

Duminică, de la ora 20:00: FCSB – CFR Cluj

Duminică, de la ora 21:45: AS Roma – AC Milan

FCSB – CFR Cluj: Derby-ul echipelor rănite

Partida se joacă pe Arena Națională, iar cei de la FCSB așteaptă în jur de 20 de mii de spectatori. Startul de an a fost ratat pentru FCSB, iar înfrângerea cu FC Argeș a lăsat urme adânci și a depărtat echipa la patru puncte de play-off. FCSB este, în acest moment, pe locul 9, astfel că are de întrecut trei echipe pentru a ajunge în următoarea fază a campionatului.

Merită amintit că FCSB nu a pierdut în ultimele șase meciuri contra lui CFR Cluj și, implicit, se pune o întrebare simplă. Continuă FCSB seria pozitivă? Bookmakerii casei de pariuri sportive TopBet o dau mare favorită pe FCSB în această partidă, având în vedere valoarea superioară a lotului și ascendentul moral. Cotele la pariuri sunt următoarele:

victorie FCSB – 1.83

egal – 3.60

victorie CFR Cluj – 4.33

FCSB și CFR Cluj și-au arătat limitele în apărare în acest sezon, astfel că e posibil să vedem și un meci cu multe goluri. În patru din ultimele șase partide dintre cele două, s-au dat minim 3 goluri, astfel că sunt speranțe că scenariul se va repeta. Pe de altă parte, FCSB va avea o apărare schimbată față de prima etapă din 2026, deoarece acum Elias Charalambous îi are la dispoziție și pe Andre Duarte, Siyabonga Ngezana și Andre Duarte. CFR Cluj are tot lotul valid.

Newcastle – Aston Villa: Ambele echipe primesc gol greu

Newcastle și Aston Villa sunt în partea superioară a clasamentului din Premier League. Newcastle a arătat contra lui PSV Eindhoven că este în formă, dar în Premier League este pe locul 8, însă distanța față de primele cinci locuri nu e mare. În schimb, Aston Villa este pe locul trei, la șapte puncte de primul loc. Ambele echipe impresionează prin jocul defensiv, dar Newcastle s-a descurcat mai bine în ultima perioadă, fiind neînvinsă în ultimele patru etape. În schimb, Aston Villa are un succes în ultimele patru partide. Iată cum arată și cotele la pariuri:

victorie Newcastle – 1.92

egal – 3.75

victorie Aston Villa – 3.40

Juventus – Napoli: Meci tare în Serie A

Într-o etapă în care în Serie A se joacă și AS Roma – AC Milan, Juventus și Napoli luptă și ele pentru pozițiile fruntașe. Napoli este pe poziția a treia în clasamentul din Serie A, la șase puncte de Interul lui Cristi Chivu. În schimb, Juventus Torino este la zece puncte distanță de prima poziție, iar o victorie ar readuce-o în cursa pentru câștigarea titlului. Ar fi și ocazia unei revanșe de luat, după patru meciuri la rând fără victorie contra lui Napoli. Cotele 1X2 sunt următoarele:

victorie Juventus – 2.08

egal – 3.10

victorie Napoli – 3.75

La Torino și Newcastle se anunță ploi în acest final de săptămână, astfel că rămâne de văzut dacă va ploua cu goluri pe teren. E de așteptat ca meciurile să fie echilibrate, decise de momente precum faze fixe ori execuții spectaculoase. Aspectul tactic poate face diferența în partidele prezentate în acest articol, iar rolul antrenorilor nu trebuie ignorat.