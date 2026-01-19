Handbal (f) / SCMU Craiova a „dat cu bâta-n baltă“ la Tg Jiu

SCMU Craiova a reușit un nou rezultat dezamăgitor duminică seară, în Gorj. În prima etapă din returul Ligii Florilor, fetele antrenate de Ovidiu Mihăilă au cedat dramatic la Târgu Jiu, scor 28-29, după ce au condus la pauză cu 16-12 și au controlat autoritar jocul până aproape de final.

Prima repriză a găsit-o pe Craiova la conducerea jocului și chiar părea că nu se va pune problema învingătoarei. 16-12 a fost la pauză, la elevele lui Mihăilă parcă „pluteau“ pe un boost de moral.

După reluare, avantajul a crescut chiar la șase goluri (21-15), moment în care meciul părea jucat. Doar că, din acel moment, oltencele au decis să o lase mai „moale“. Gazdele au simțit din plin că pot profita de relaxul trupei lui Mihăilă și au semnat revenirea. În minutul 56, inevitabilul s-a produs: Tg jiu a egalat la 26. De acolo, Craiova nu doar că n-a mai contat ofensiv, dar a părut stupefiată de faptul că, încă o dată, a fost prinsă din urmă pe final de meci. Golul victoriei gazdelor a venit la ultima fază, ca o „palmă“ pentru Craiova.

SCMU Craiova: Rajcic 1, Zoqbi De Paula – Blazevic 6 (3 din 7 m), Nikolic 5 (4 din 7 m), Iskit Caliskan 4, Hernandez 4, Pavicevic 3, Micijevic 2, Nosek 2, Gogîrlă 1, Tudorică, Mozes. Antrenor: Ovidiu Mihăilă.

În sezonul precedent, Craiova a risipit tot un avantaj de șase goluri la Târgu Jiu, atunci obținând, totuși, un rezultat de egalitate, scor 23-23. Acum, nici măcar punctul de consolare nu a mai fost salvat.