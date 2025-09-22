Judoka Alex Bologa (29 de ani), campionul paralimpic en-titre, a câștigat medalia de aur la Europenele pentru nevăzători de la Tblisi (Georgia). Bologa a concurat la categoria J1, 70 kg, iar în finală s-a impus în fața italianului Dong Dong Camanni, medaliatul cu argint la Mondialele din 2025.

În sferturi, Bologa a trecut de Yildirim Kadi (Turcia), iar în semifinale s-a luptat cu Armindo Rodrigues (Franța).

„De la începutul finalei, Alex a atacat neîncetat cu tehnici de morote-seoi-nage, testând rezistenșa adversarului. Penalizările s-au acumulat, ceasul a bătul ultimele secunde, dar în stilul săuu caracteristic, Alex și-a găsit momentul perfect: cu doar câteva secunde înainte de final, a aplicat osae-komi-wazam iar arbitrul a ridicat mâna și a semnalat ippon – aurul european era al României. Această victorie reconfirmă statutul lui Alexandru Bologa ca referință absolută în judo-ul paralimpic, demonstrând curaj, tehnică și o capacitate extraordinară de concentrare în momentele decisive”, au transmis reprezentanții Comitetului Național Paralimpic pe Facebook.

Clujeanul Alex Bologa, care va împlini 30 de ani la începutul lui noiembrie, este un reper în judo-ul pentru nevăzători, fiind primul medaliat nevăzător român la judo. Bologa, care din 2022 este cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, se menține în topul acestui sport din 2019, cu medalii importante câștigate la Jocurile Paralimpice, bronz la Rio (2016) și Tokyo (2020, desfășurate în 2021), aur la Paris 2024, dar și la la Mondiale și Europene.

Citeşte şi: Italia și-a apărat titlul la Billie Jean King Cup! Paolini şi Cocciaretto, de netrecut în finală





