Emma Răducanu, învinsă la mare luptă de Krejcikova în optimile de la Seul

Emma Răducanu (33 WTA, favorită nr. 8) a fost eliminată joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce s-a înclinat în trei seturi, 6-4, 6-7 (10/12), 1-6, în fața cehoaicei Barbora Krejcikova (39 WTA).

În prima confruntare dintre cele două jucătoare, Krejcikova, câștigătoarea de la Roland Garros (2021) și Wimbledon (2024), s-a impus după o partidă de aproape trei ore în fața britanicei de origine română, câștigătoare în 2021 la US Open, care a irosit trei mingi de meci. Krejcikova a avut patru ași și a comis zece duble greșeli, iar Răducanu patru ași și două duble greșeli.

Cehoaica va juca în runda următoare cu poloneza Iga Swiatek (2 WTA, principala favorită) care în optimi a eliminat-o pe românca Sorana Cîrstea (66 WTA) cu 6-3, 6-2.

