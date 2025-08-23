29 C
Știri de ultima orăSportSCM „U“ Craiova şi-a prezentat sportivii cu fast

SCM „U“ Craiova şi-a prezentat sportivii cu fast

De Alexandru VIRTOSU

Clubul SCM „U“ Craiova le-a dat întâlnire fanilor în incita unui mall din Bănie şi aceştia au răspuns conform aşteptărilor.

@alex.virtosu

SCM „U” Craiova și-a prezentat sportivii pe care va miza în noul sezon competițional #CraiovaMea #SportVartos #SCMUCraiova

♬ Call To Action – Bernd Schoenhart & William Jay Stein & Michael A. Rosen

Rând pe rând, sportivi ai grupării oltene au păşit în faţă şi au salutat şi mulţumit suporterilor prezenţi. Au făcut-o şi cei de la sporturile individuale, dar şi cei care luptă în echipă. La microfon, antrenorii au promis mulţimii că vor face totul pentru obţinerea unor noi performanţe sau medalii de care să fie mândru orice oltean.

