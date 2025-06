Box (f) | SCM Craiova își prezintă medaliile după Cupa României

SCM Craiova a participat în intervalul 16-22 iunie la Cupa României de Box Feminin, iar trupa Dorei Mustățea are cu ce se lăuda. Bilanțul competiției desfășurate la Eforie Nord numără șase medalii.

La senioare, SCM Craiova a obținut trei locuri pe podium, după cum urmează:

locul 1: Eugenia Anghel – categoria 48 kilograme;

locul 2: Andreea Dumitru – categoria 65 kilograme;

locul 3: Angelica Broncea – categoria 60 kilograme.

Un argint a fost câștigat la tineret, Carla Broncea urcând pe treapta a doua la categoria 54 kilograme.

În fine, celelalte două medalii au fost la junioare, ambele fiind de argint. Roberta Jugravu a luat locul 2 la categoria 54 kilograme, iar Ana Maria Rotaru a fost a doua la categoria 63 kilograme.

Au fost și două mecuri de pregătire susținute de campionul de la cadeți la 38 de kg, David Ilie (dreapta), împotriva campionului de la 36 de kg, Fabian Jipeanu (Năvodari).

Dora Mustățea: „Per ansamblu sunt mulțumită“

Antrenoarea secției de box a SCM Craiova, Dora Mustățea, a fost mulțumită cu „zestrea“ obținută la Eforie Nord, dar consideră că era loc de mai bine. Aceasta a menționat că au fost probleme de arbitraj și a dezvăluit că mai multe cluburi au făcut sesizări la Federația Română de Box.

„A fost o competiție dificilă, iar rezultatele nu au fost întocmai cele așteptate de mine și asta pentru că au existat probleme de arbitraj. Am făcut mai mulți sesizare la Federație, dar nu vreau să intru în amănunte. Per ansablu, sunt mulțumită, am obținut șase medalii din opt propuse“, a declarat Dora Mustățea, pentru GdS.

Următoarea competiție la care va participa SCM Craiova este Campionatul Național de Seniori, care va avea loc la București, în perioada 14-18 iulie. „Vom merge cu doi băieți la București, dintre care unul este vicecampionul Suraj Badea. Celălalt este Fernando Ilie, un băiat talentat, de la care avem așteptări. Sper să obținem rezultate cât mai bune, obiectivul fiind finala“, a punctat Dora Mustățea.

Citește și: România U19 | David Barbu: „Este o mare dezamăgire ratarea finalei CE“