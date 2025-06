Kaiac-canoe | Cătălin Chirilă: „Sunt obișnuit cu aceste clasări pe podium“

Cătălin Chirilă a confirmat la Campionatele Europenele de kaiac-cane de la Racice (Cehia) că rămâne unul dintre cei mai buni canoiști din lume. A cucerit al treilea său titlu continental consecutiv în proba olimpică de 1.000 m și l-a învins pe campionul olimpic Martin Fuksa pe propriul teren. Chirilă a declarat, pentru Agerpres, că este obișnuit cu aceste clasări pe podium.

Eșecul de la JO 2024, unde nu a prins finala la 1.000 m, a rămas în urmă și Chirilă a început noul ciclu olimpic în stil de mare campion, cu două medalii, aur la 1.000 m și bronz la 500 m.

„Cu siguranță voi mai obține clasări pe podium“

„Aș putea spune că e o performanță normală. Sunt obișnuit cu această clasare pe podium. A fost o cursă dificilă cea de 1.000 de metri, este clar. M-am luptat până la ultima lovitură, dar despre asta este sportul. Mă bucur că într-un final am reușit să îmi apăr titlul de campion european, fiind a treia medalie consecutivă.

Proba de 500 m, așa cum am spus mereu, este o probă bonus. A fost o probă dificilă după acea zi de la 1.000 de metri care m-a stors de toate energiile și am mai dat tot ce am putut. Mi-a fost dificil să ajung la finiș. Drept urmare și acea medalie de bronz, care putea să fie la un moment dat un argint, a venit pe ultimii metri din cursă. Dar, așa cum spuneam eu mereu, nimic nu-i întâmplător și acestea nu sunt ultimele rezultate. Cu siguranță voi mai obține clasări pe podium.

Mi-am dorit de fiecare dată să fiu clasat pe podium la orice probă aș participa. Cu siguranță fiecare medalie, chiar dacă este vorba despre bronz sau despre aur, strălucește la fel de frumos și fiecare medalie îmi răsplătește absolut toate antrenamentele, fie ele bune, fie ele mai puțin reușite, să le spun“, a declarat Cătălin Chirilă.

„La intonarea imnului mi-au tremurat picioarele“

Încă de la pregătirea pentru competiția continentală, Chirilă își stabilise ca țel victoria la 1.000 m, pe pista lui Fuksa, care la festivitatea de premiere a dat dovadă de o mare sportivitate.

„Da, pe ultima sută de metri în pregătire, a fost oarecum un obiectiv stabilit. Vorbeam cu antrenorul meu (Florin Scoică – n.r.) și i-am spus că îmi doresc să-l întrec pe Fuksa la el acasă, pentru că e clar, atmosfera pe care o va face acolo, fiind pe podium cu mine, va fi memorabilă. Și așa s-a și întâmplat. A îndemnat publicul să aclameze ceva mai mult decât la o competiție obișnuită. A fost mult mai emoționant, trebuie să recunosc. Inclusiv la intonarea imnului mi-au tremurat picioarele.

De această dată tactica s-a schimbat puțin. Știam despre a doua jumătate a lui Fuksa, care este de regulă foarte puternică. Am vorbit cu antrenorul și am convenit că dacă avem condiții prielnice, dacă mă va vedea că mă adaptez cursei foarte rapid, într-un timp foarte scurt, cum de altfel s-a întâmplat la 250 de metri și eram în față cu plutonul, să strige la mine, să măresc ritmul, să-mi iau avantajul necesar. Pentru că știam că va reveni pe finiș. Să câștig îndeajuns de multă distanță astfel încât să nu mă mai ajungă, asta trebuia. Ceea ce s-a și întâmplat. Într-un final n-a reușit, i-au lipsit acei metri“, a povestit sportivul.

„M-a impresionat gestul pe care l-a făcut“

Cătălin Chirilă a adăugat că Fuksa este un tip distant, dar de data aceasta a simțit că felicitările lui sunt sincere. I-a plăcut reacția cehului l-a podiumul de premiere:

„Trebuie să recunosc că m-a impresionat. Poate nu pe rețelele sociale, însă aici, în viața de zi cu zi, așa cum este el ca persoană, pare mai introvertit, nu prea vorbește cu restul concurenților. Acum m-a impresionat gestul pe care l-a făcut. Asta a fost pentru mine plusul care m-a emoționat acolo. Ne-am felicitat și cred că a fost prima dată când l-am simțit că este sincer, că mi-a recunoscut valoarea. Până acum, așa cum spuneam, prin felul lui de a fi, parcă nu arăta că m-ar recunoaște atât de puternic“.

Este recunoscător echipei sale

Campionul european dedică medaliile staffului său, care a crezut necondiționat în el chiar și după momentele grele de la Paris:

„Cred ca aceste două medalii le dedic echipei cu care mă pregătesc, fără de care nu aș fi ajuns aici. Însă am trecut printr-o perioadă destul de dificilă după Paris în pregătire și oamenii din spatele meu i-am simțit că au avut încredere și au mizat pe puterile mele. Până în momentul în care am câștigat medalia de aur. Chiar îi spuneam antrenorului Florin Scoică că este momentul în care trebuie să ne bucurăm întru totul. Am față de el sentimentul de recunoștință că a avut încredere că voi ajunge înapoi pe podium și a fost în spatele meu zi de zi“.

„Trebuie să mă prezint impecabil la Milano“

Campionatele Mondiale de la Milano (20-24 august) sunt următorul obiectiv al lui Cătălin Chirilă. Va încerca în timpul rămas să se pună la punct cât mai bine, învățând și din experiența de la Racice.

„Până la Campionatul Mondial avem aproape două luni de pregătire. E destul timp să mă așez, să mă regăsesc, să încep să mă și întăresc. Am nevoie de antrenamente care să-mi întărească finișul pe care l-ați văzut. În concluzie, este destul timp de pregătire pentru Campionatul Mondial.

Știu deja despre lacul de la Milano destule detalii. Știu că este un lac deschis, care poate oferi valurile despre care am tot vorbit în ultima perioadă. În cazul unor condiții meteo ceva mai nefavorabile poate face probleme. Voi încerca să mă pregătesc în condiții similare, în condițiile optime pentru a acoperi orice situație, să fiu pregătit pentru orice. Voi încerca să fac antrenamente în toate condițiile, chiar dacă vorbim de vânt de față, de spate sau vânt lateral. Până la urmă, sunt două competiții în an de anvergură, Campionatul European și cel Mondial și trebuie să mă prezint impecabil“, a spus Cătălin Chirilă, care are în palmares două titluri mondiale, în 2023 (500 m) și 2022 (1.000 m).

