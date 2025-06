Judo / Antonia Săftescu (LPS Craiova) este noua vicecampioană Balcanică la U13

În perioada 12-15 iunie, la Sighişoara, a avut loc una dintre competiţiile de renume ale judo-ului internaţional, mai exact Campionatul Balcanic U13. La turneu au luat startul o mulţime de sportivi talentaţi din zonele balcanice, dar şi din ţară, printre care şi trei dintre copiii clubului LPS Petrache Trişcu.

Antonia Săftescu, tânăra judoka pregătită de Mihai Voinea, Cleonia Rîciu şi Augustin Bălan s-a descurcat de minune în faţa adversarelor, iar la final s-a putut bucura de medalia de argint la categoria 32 kg, precum şi de titlul de vicecampioană balcanică. De partea cealaltă, clubul craiovean s-a ales şi cu un loc V, obţinut de Ianis Dinescu, la categoria 42 kg. Din păcate, cel de-al treilea sportiv de la LPS, Radu Kupferman, nu a reuşit să se evidenţieze.

Mihai Voinea: „Urmărim să creştem şi contează mult progresul!“

Mihai Voinea , unul dintre antrenorii noii vicecampioane balcanice, a ţinut să-şi felicite eleva pentru rezultatul obţinut. Acesta a punctat şi motivul pentru care s-a dorit participarea Antoniei la o categorie mai mare decât cea normală.

„Antonia a obţinut locul al doilea la această competiţie, un rezultat foarte bun. Au participat majoritatea ţărilor din Balcani, iar sportivi din Muntenegru, Grecia etc au încercat să lupte pentru medalie. Cu medalia asta, Antonia a demonstrat că este mai valoroasă decât campioana naţională, fata de la Oradea, pentru că a învins-o în meciul pentru finala Balcaniadei. În ultimul act, din păcate, Săftescu a fost învinsă de o sportivă din Muntenegru, mai mare, zic eu, cu cel puţin 15 cm decât ea. Oricum, noi suntem mulţumiţi de rezultat.

În momentul în care ai meciuri grele, te obişnuieşti cu greul, iar progresia se vede atunci când forţezi un pic. Exista şi categoria de 28 kg la care putea participa Antonia, fiind între categorii, dar nu m-a interesat. Decât să iau aurul la 28 kg, mai bine iau argintul sau bronzul aici, la 32 kg. Am muncit mai mult, am făcut un progres, am văzut care este nivelul, iar acest lucru contează enorm pentru copii. Ea mi-a spus că ar fi putut mult mai mult, dar, per total, a fost bucuroasă de reuşita ei. Urmărim să creştem, să vedem progres. E greu să mergi cot la cot şi cu judo-ul şi cu cartea, dar încercăm să facem faţă“, a declarat Mihai Voinea, pentru GdS.

Cinci premii strălucitoare şi la CN U18

În acelaşi timp, la Oneşti, a avut loc Finala Campionatului Naţional Şcolar U18. La această competiţie, tot tinerii judoka ai clubului LPS Craiova s-au evidenţiat şi au reuşit să se claseze pe podiumuri. La final, nu mai puţin de cinci medalii au fost câştigate şi aplaudate.

Astfel, de titlul de campioană naţională se poate bucura Angelica Prejbeanu, cea care au performat la cat. +70 kg. Argintul a fost câştigat, pe merit, de Marika Francu (cat. 52 kg), în timp ce trei distincţii de bronz le-au fost acordate Mihaela Tudor (cat. 40 kg), Ericăi Dinescu (cat. 48 kg) şi Elenei Grigore (cat. 57 kg).

„Sunt mulţumit de copii. Faptul că merg şi cu cartea şi cu sportul în paralel este extrem de important şi nu este deloc uşor. Până la urmă, ei au ales acest drum şi sunt foarte mândru de ei“, a mai punctat Mihai Voinea.

Citeşte şi: Andre Agassi, anunţ fabulos: „Eram dependent de droguri, îmi uram viaţa!“