Iga Swiatek: „Amândouă am jucat bine, dar mă bucur că eu m-am calificat!“

Iga Swiatek, deținătoarea trofeului pe zgura pariziană, a avut o reacție chiar pe teren după ce a învins-o pe Jaqueline Cristian.

La finalul confruntării, prima directă cu jucătoarea română, Iga Swiatek a recunoscut că a fost surprinsă de stitlul agresiv al lui „Jaq”.

„Sunt super fericiă! Am avut un ultim game foarte bun, nu am oferit cadouri. Ea a profitat de ocaziile ei. Atunci când i-am oferit șansa, a reușit să profite. A fost un meci foarte bun. Amândouă am jucat bine, mă bucur că m-am calificat. Mă bucură rezultatul și modul în care am jucat. A fost o atmosferă foarte frumoasă. Cred că a fost prima dată când am văzut valuri în tribune în timpul unui meci. Drăguț! E ca un tsunami. Vă mulțumesc!”, a precizat Iga.

După succesul cu Jaqueline, jucătoarea din Polonia a ajuns la 24 de victorii la rând pe zgura pariziană. În era Open, doar americancele Chris Evert și Monica Seles au câștigat mai multe meciuri consecutive pe tabloul principal.

Iga, deținătoarea trofeului, o poate depăși pe Seleș dacă se califică în semifinale. În optimile de finală, ea o va avea adversară pe Elena Rybakina, din Kazahstan.

România nu mai are nicio reprezentantă pe tablourile de simplu la seniori.

