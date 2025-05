Concurs Naţional U13 / Cinci medalii meritorii pentru tinerii judoka de la LPS Craiova

În perioada 17-18 mai s-a desfăşurat, la Bacău, Concursul Naţional U13 de judo, o competiţie pe cât de interesantă, pe atât de căutată. Printre toţi participanţii prezenţi s-au numărat şi mai mulţi copii de la LPS Petrache Trişcu Craiova, pregătiţi intens de Mihai Voinea, Augustin Bălan şi Cleonia Riciu. Nu mai puţin de cinci dintre ei au reuşit să performeze, să urce pe podium şi să plece acasă cu câte o medalie frumoasă. Totodată, am avut parte şi de momente neplăcute cauzate de arbitraj.

Cea mai strălucitoare medalie(n.r. – aur), a fost câştigată de Radu Kupferman, care a încheiat primul la categoria -60 kg. Au fost obţinute, apoi, două distincţii de argint, iar posesorii sunt Antonia Săftescu (-32 kg) şi Robert Ogescu (+73 kg). Nu în ultimul rând, Bianca Bîrsan (-48 kg) şi Ianis Dinescu (-42 kg) s-au clasat pe locul al treilea şi au primit medaliile de bronz.

Unele reuşite surprinzătoare, altele aşteptate

Contactat de GdS, Mihai Voinea, unul dintre antrenorii micuţilor craioveni, s-a arătat bucuros, pe alocuri, de rezultatele obţinute de elevii săi.

„Avem cinci medalii, dar puteam avea încă una dacă Daria Bercea nu ar fi fost, pur şi simplu, furată. Copiii au fost medaliaţi şi anul precedent şi mă aşteptam la aceste distincţii. Ianis a obţinut tot bronz, ca şi anul trecut. Săftescu a fost campioană, iar acum a luat argintul, pentru că a fost puţin viciată de arbitri. Robert Ogescu a fost o surpriză plăcută. Este un copil muncitor, care îşi doreşte să facă sport în continuare şi are tendinţe chiar şi spre poliţie. Muncim la antrenamente, iar rezultatele apar fără doar şi poate. Kupferman este o surpriză. Anul trecut a fost departe de medalie, iar acum este direct campion naţional. Are calităţi şi mă bucur că de această dată a reuşit să le şi demonstreze pe saltea“, a declarat Mihai Voinea.

Arbitrajul „loveşte“ şi în judo!

Daria Bercea, o altă sportivă a clubului craiovean, a încheiat pe locul al cincilea, dar rezultatul este unul nedrept. Aceasta a fost viciată de un rezultat mai bun şi, implicit, de o medalie, după cum a povestit unul dintre antrenorii săi, Mihai Voinea.

„Ne gândeam la un număr de patru, cinci medalii la acest Concurs Naţional şi se puteau obţine chiar şase, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Daria. Ea este fostă medaliată, dar acum s-a greşit grosolan împotriva ei. Este foarte urât când unii îţi dau dreptate, dar rezultatul este cel înregistrat. E păcat, pentru că fata munceşte, îi place sportul, dar este viciată de un rezultat excelent. Să furi un copil…deja se întrece orice. Eu am încurajat-o, i-am spus că sunt alături de ea şi că trebuie să mergem înainte, pentru că nu mai avem cum să recuperăm această medalie. Trebuie să corectăm ce avem de corectat, pentru ca data viitoare să bătem şi arbitrii.

„E mare păcat că se ajunge aici!“

Cel mai deranjant este când se întâmplă astfel de lucruri la copii. Dacă la seniori mai sunt interese, mize etc, aici, la copii, dă-i, domnule, victoria copilului care merită. Dacă de la copii călcăm strâmb, ce rezultate putem avea mai sus, al nivel internaţional. Vorbim de toate sporturile aici. De jos trebuie corectat totul ca să fie bine pe termen lung, ca rezultatele să vină. În meciul pentru medalie, cu sportiva din Arad, am fost arbitraţi de un arbitru fix din Arad. Am oprit meciul, am făcut puţin scandal şi e posibil să fiu penalizat şi să rămân în tribune o perioadă. Dar nu este nicio problemă, pentru că este nevoie ca cineva să vorbească, să nu se mai tacă. Mulţi ne-au dat dreptate, dar medalia s-a dus către adversară. Practicăm un sport al minţii, al corectitudinii, al nobleţii…şi e mare păcat că se ajunge aici!“, a mai spus Mihai Voinea.

Citeşte şi: Miriam Bulgaru, meci perfect cu Parrizas Diaz în calificările pentru Roland Garros