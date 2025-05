Atletism / Putea fi aur, dar nu s-a vrut! Karmen Preda, medaliată cu argint la Olimpiada Naţională

Sâmbăta trecută, la Iaşi, s-a desfășurat Faza Națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. La această competiție de anvergură au participat și elevii din județul nostru, iar unul dintre ei a reuşit să şi performeze. La feminin am fost reprezentați de către Karmen Preda, de la LPS Petrache Triscu, iar la masculin de Radu Bogoi, de la Colegiul Carol I.

La categoria fete, Karmen a obținut medalia de argint după un concurs cu foarte multe incertitudini şi cu decizii surprinzătoare. Sportiva noastră nu a reușit să-și păstreze titlu câștigat în ediția din 2024, deși ea câștigase trei din patru probe în fața contracanditatei de la Iași, care, în mod surprinzător, s-a impus într-o singură probă! Preda Karmen este o speranță a atletismului juvenil cu numeroase rezultate la Campionatele Naționale de Juniori 3 din anul 2025.

Totuşi, în ciuda faptului că a ratat medalia de aur total nemeritat, Karmen a fost premiată şi felicitată de către marea campioană a României, Maricica Puică.

Cătălin Brânduşoiu: „Am fost furaţi, viciere de rezultat!“

Profesorul Cătălin Brânduşoiu , cel care o pregăteşte pe Karmen Preda, şi-a exprimat dezamăgirea despre cele întâmplate la Iaşi. Acesta consideră că arbitrii au favorizat reprezentanta gazdelor şi explică, cu lux de amănunte, motivele pentru care eleva sa ar fi trebuit să aibă la gât medalia de aur, nu pe cea de argint.

„Nu ştiu cum s-au făcut calculele acolo, la ei acasă, la Iaşi, dar nu este deloc corect. Ne-au scos pe locul al doilea, în ciuda faptului că sportiva noastră a câştigat trei probe din patru, iar a lor una singură. Cu alte cuvinte, să nu o mai lungim, am fost furaţi! Pentru copil a fost foarte frustrant, pentru că anul trecut ea a ieşit campioană naţională la tetratlon, la 400 m plat, în sală. Este un copil cu reale calităţi. Înainte de a se afişa rezultatul final, toată lumea o felicita, inclusiv cei de la Iaşi. Copilul a simţit că este nedreptăţit, că rezultatul final a fost viciat. Repet, nu ai cum să câştigi trei probe din patru şi să închei pe locul doi, în condiţiile în care adversara directă triumfă la o singură probă. A fost viciere de rezultat!

Am încercat să am o discuţie cu ea. Mi-aş dori ca, pe viitor, următoarele competiţii să se desfăşoare doar cu un cronometraj electronic. Se pare că cel manual este subiectiv, mereu în favoarea unora. Şi adversarii din celelalte judeţe au văzut clar diferenţa, valoarea lui Karmen. Noi am plecat la drum cu gândul de a ne păstra titlul naţional, câştigat în 2024. Ştiam punctajul obţinut la faza judeţeană, practic cel mai bun obţinut, dar se pare că trebuie să ne mulţumim de această dată cu argintul“, a punctat prof. Cătălin Brânduşoiu.

