Sorana Cîrstea, în culmea fericirii: „E un titlu neașteptat, dar atât de important!“

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya sunt campioanele probei de dublu din cadrul turneului WTA 1000 de la Madrid. Echipa româno-rusă a câștigat în această după-amiază, în supertiebreak, finala disputată contra perechii formate din Veronika Kudermetova și Elise Mertens, scor 6-7 (10), 6-2, 12-10.

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya au primit trofeul de la Feliciano Lopez, directorul turneului. Românca a vorbit pe spaniolă și s-a adresat publicului, după care a spus câteva cuvinte și în engleză:

„Anna, îți mulțumesc foarte mult pentru această săptămână. E cea mai distractivă pe care am avut-o pe parcursul carierei mele. Am venit aici să jucăm un meci sau două și am reușit să câștigăm. Ești fantastică, datorită ție am câștigat meciul. Felicitări adversarelor pentru o săptămână excelentă. Mulțumesc echipei, fizioterapeutului meu Andrei, care a avut grijă de mine. Antrenorul meu nu este aici, dar trebuie să îi mulțumesc și lui. Îi mulțumesc și Patriciei, antrenoarea Annei, e fantastică. E un titlu neașteptat, dar atât de important!. Pentru mine, Madrid e a doua casă. Vă mulțumesc din suflet”, a afirmat Cîrstea.

„Sorana, ești incredibilă!“

Rusoaica a avut și ea cuvinte emoționante, de laudă la adresa coechipierei ei, despre care spune că i-a devenit prietenă în această săptămână:

„Salutare tuturor! Vă mulțumesc pentru că ați venit și ați făcut această zi să fie atât de specială! Felicitări adversarelor, a fost un meci super echilibrat. Norocul a fost mai mult de partea noastră. Sorana, ești incredibilă! Nu mă așteptam să ne descurcăm atât de bine. E super special să împărtășesc acest titlu cu tine. Sunt foarte fericită că mi-ai devenit prietenă săptămâna această. M-am bucurat de fiecare minut. Mulțumesc echipei și copiilor de mingi”, a declarat Kalinskaya.

