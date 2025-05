În perioada 25-27 aprilie, Râmnicu-Sărat, a avut loc Campionatul Național De Judo Adaptat 2025, o competiţie destinată sportivilor cu nevoi speciale şi la care au luat parte mulţi competitori talentaţi ai ţării. Printre participanți s-au regăsit şi sportivii lui Emil Călăfăteanu şi Cezar Mălăiescu, legitimaţi la CSM Craiova, care au reuşit să obţină medalii frumoase.

Astfel, CSM Craiova se poate lăuda cu trei medalii, una de aur, una de argint și una de bronz, dar și cu un cumul benefic de experiență. Bianca Barbu a primit distincția cea mai strălucitoare, cea de aur, iar Mario Bănică a obținut medalia de argint. Nu în ultimul rând, Ștefan Rușet s-a ales cu bronzul național, la fel ca și Mihaela Belu, cei care au reușit să încheie pe cea de-a treia treaptă a podiumului.

Emil Călăfăteanu: „E o bucurie să-i vedem progresând!“

Antrenorul sportivilor, Emil Călăfăteanu, s-a arătat extrem de mulţumit de evoluţia copiilor de la CN. Acesta a punctat faptul că majoritatea au progresat și că unii dintre ei au intrat în vizorul lotului național.

„Este un Campionat Național în creștere de la an la an. S-a pus bază și pe acești copii care au nevoie, practic, si de alte activități. Toți au crescut în valoare, iar acum și nivelul competiției este mult mai mare. Nu mă surprind reușitele lor. Ei au început să se pregătească mai bine, să pună mai mult suflet în ceea ce fac. Mario, Ștefan și Bianca sunt in vizorul lotului național pentru Campionatul European, o veste extraordinară. E o bucurie să-i vedem progresând și ne-am dori din suflet să ne reprezinte și la nivel internațional. La anul asteptăm să vedem rezultate și mai bune. Vreau să îi mulțumim Liceului Beethoven pentru implicare și pentru tot sprijinul acordat“, a spus Emil Călăfăteanu.

