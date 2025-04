David Popovici s-a retras înaintea cursei de 100 m! Patrick Dinu a profitat din plin

Campionul olimpic David Popovici a renunțat la finala probei de 100 de metri liber, sâmbătă, la Campionatele Naționale de înot în bazin de 50 m, găzduite de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni, din cauza unei probleme medicale. El fusese cel mai rapid din serii, cu timpul de 47 sec 30/100.

„Ar fi trebuit să concurez în finala de 100 m liber, una dintre preferatele mele… însă, din păcate, durerile de spate nu mi-au permis să intru în bazin. A fost o decizie grea, dar necesară. Uneori, cel mai curajos lucru pe care îl poți face ca sportiv este să știi când să spui ‘stop’, ca să ai grijă de corpul și de drumul tău pe termen lung. Chiar dacă mi-a fost greu să privesc cursa de pe margine, am rămas cu inima plină datorită vouă. Nu am vrut sa-i dezamăgesc pe copiii care au venit să mă vadă, așa că am petrecut câteva momente cu ei. Mulțumesc tuturor pentru susținere și înțelegere – voi reveni mai puternic!“, a transmis Popovici pe Facebook.

Patrick Dinu a devenit campion

Patrick Dinu (19 ani) a devenit campion național în proba de 100 m liber cu un timp de 48,70 s, cel mai bun al carierei sale.

Patrick Dinu a aflat că David nu va lua startul cu treizeci de secunde înainte de a intra în cursă.

„Mi-au zis unii băieți că s-ar putea să nu se prezinte. Apoi, a venit domnul Adrian Rădulescu la mine și mi-a zis că David nu o să mai participe. Am sperat că nu este nimic grav și că totul este în regulă. Și din ce aud de la el, văd că este doar o mică accidentare. Se mai întâmplă, este normal la sportivi, nu e nimic de speriat. Mi-ar fi plăcut să-l am lângă mine și cred că ar fi fost poate un pic mai distractiv să înot lângă el”, a spus sportivul din Constanța.

Cu toate acestea, Patrick a realizat cel mai bun timp al său în proba de 100 m liber, 47,80s, fiind urmat de Richard Szilagy (49,85) și Mihai Gergely (50,52).

David Popovici a câştigat în această săptămână titlurile la 50 m, respectiv 200 m.

