În perioada 8-9 martie, la Bucureşti, a avut loc Campionatul Național de Sală pentru Juniori U20, o competiţie care a adus noi performanțe remarcabile pentru sportivii craioveni. Concursul din sala „Ioan Soter” din Capitală a reunit cei mai valoroși atleți din țară, iar reprezentanții Clubului Sportiv Universitatea Craiova au reușit să urce de trei ori pe podium, obținând medalii în probele de 800 m, 1500 m și ștafetă 4×2 laps Mixed Team.

Strategie precaută în proba de 1500 m

Sâmbătă, în cursa de 1500 m, Constantin Deaconescu a luat startul cu gândul la o cursă cât mai economică din punct de vedere al efortului, având în vedere și proba de 800 m programată a doua zi. Deși deține cel mai bun timp din România la juniori și tineret (3:53,25), el a alergat într-o primă serie contra timp, desfășurată într-un ritm tactic. Cu toate acestea, în sprintul final a fost blocat de un adversar și nu a reușit să își ducă strategia la bun sfârșit. Medalia de aur în această probă i-a revenit lui Lucian Florin Ștefan (CS Caransebeș), care a câștigat seria a doua cu un timp de 3:58,59. Pe locul doi s-a clasat Mihai Alin Savlovschi (CS Medgidia) cu 4:03,80, iar Deaconescu a încheiat pe locul al treilea la general, obținând medalia de bronz.

Performanță personală și medalie de argint la 800 m

Duminică, în proba de 800 m, Deaconescu a revenit pe pistă motivat să obțină o clasare cât mai bună. A reușit să își îmbunătățească recordul personal în sală, oprind cronometrul la 1:53,78 şi obţinând medalia de argint. Lupta pentru aur a fost extrem de strânsă, câștigătorul fiind stabilit la fotofiniș: Flavius Iustin Cazacu (CSS Bârlad/CSM Onești) a terminat cursa cu doar cinci sutimi de secundă mai rapid, în 1:53,73. Podiumul probei a fost completat de Carlos Andrei Barboi (LPS Câmpulung Muscel/CSU Craiova), care a încheiat în 1:55,51, iar locul patru a revenit unui alt craiovean, Cătălin Alexander Iordache (LPS Petrache Trișcu/CSM Craiova), cu 1:55,78.

Bronz pentru CSU Craiova și în proba de ștafetă mixtă

Pe lângă performanțele individuale, CSU Craiova a urcat pe podium și în proba de 4×2 laps Mixed Team, unde echipa formată din Carlos Andrei Barboi, Ștefania Alina Chirilă, Larisa Maria Gagealov și Erik Andrei Tudor a reușit să cucerească medalia de bronz. Această performanță subliniază forța echipei craiovene și nivelul ridicat al sportivilor din cadrul clubului.

Un sportiv polivalent cu ambiții internaționale

Component al Secției de Orientare a CSU Craiova, Constantin Deaconescu nu se limitează doar la atletism, ci își propune să obțină rezultate valoroase și în competițiile internaționale de orientare. Cu o pregătire complexă și un background solid atât în probele de semifond, cât și în cele specifice orientării, sportivul vizează participări de succes la campionatele europene și mondiale. Determinarea, versatilitatea și disciplina de care dă dovadă îl transformă într-un atlet complet, capabil să exceleze pe multiple fronturi sportive.

Nereguli multe şi în atletism

Constantin Deaconescu şi-a expus frustrarea pentru GdS după ce a fost împiedicat de două ori de la un rezultat mai bun. Acesta a menţionat că atât în proba de 1.500m, cât şi în cea de 800m a fost împins de un adversar şi, implicit, randamentul său nu a mai fost acelaşi.

„La cursa de 1.500 m am fost împins de un băiat, m-am dezechilibrat şi am pierdut din avânt. Trebuia ca arbitrul să-l descalifice, dar nu s-a întâmplat asta până la urmă. Nu am mai avut nimic de făcut, pentru că am mai urcat în timp. Apoi, la 800 m a fost fotofiniş. Am fost, practic, la o unghie în spatele celui care a câştigat aurul. Am fost dezamăgit, normal, mai ales că am fost împins în turnantă, pe depăşire, chiar şi aici.

Dacă nu s-ar fi întâmplat asta şi nu aş fi pierdut timp, aş fi fost fără probleme pe prima poziţie. Se cam fac astfel de nereguli în atletism, chiar şi la Europene, la competiţiile mari. Totuşi, eu mă bucur de medaliile obţinute. Contează foarte mult fiecare medalie câştigată la oricare competiţie. Am adunat, până în prezent, cinci medalii naţionale şi două internaţionale şi sunt mândru de ele“, a declarat Constantin Deaconescu.

