Simona Radiş: „Împreună cu Ancuţa am reuşit să trecem peste toate greutăţile!“

Sportiva Simona Radiş a declarat, marţi, la finalul Galei Canotajului Românesc, că anul 2024 a fost unul împlinit. Ea a subliniat că, împreună cu colega sa de barcă, Ancuţa Bodnar, a reuşit să treacă peste toate greutăţile întâmpinate.

„A fost un an împlinit. Am trecut prin multe momente dificile, însă Ancuţa m-a suportat pe mine, iar eu pe ea. Împreună am reuşit să trecem peste toate greutăţile care ne-au apărut în cale“, a spus Radiş.

Ancuţa Bodnar a menţionat că aşteaptă să cucerească alături de Simon Radiş alte trofee şi medalii.

„Avem acasă adunate foarte multe trofee, multe din acest an. Aşteptăm şi altele, se găseşte loc, pentru că fiecare este unic. Îi mulţumesc Simonei pentru că împreună am ajuns acolo unde ne-am propus”, a precizat Bodnar.

Medaliate cu aur şi argint la Jocurile Olimpice de la Paris, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar s-au aflat printre laureaţii Galei Canotajului Românesc 2024. În cadrul acesteia, sportivii Marian Enache şi Andrei Cornea, medaliaţi cu aur în proba de dublu vâsle masculin la Jocurile Olimpice de la Paris, au primit trofeul „Echipajul anului”.

Citeşte şi: Marian Enache şi Andrei Cornea, premiaţi cu trofeul „Echipajul anului!“ la Gala Canotajului Românesc