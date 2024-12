Marian Enache şi Andrei Cornea, premiaţi cu trofeul „Echipajul anului!“ la Gala Canotajului Românesc

Sportivii Marian Enache şi Andrei Cornea, medaliaţi cu aur în proba de dublu vâsle masculin la Jocurile Olimpice de la Paris, au primit, marţi, trofeul „Echipajul anului“ în cadrul Galei Canotajului Românesc 2024.

Prezentă la eveniment, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat că rezultatul de la Paris este unul deosebit şi i-a îndemnat pe canotori să lupte în continuare cu determinare pentru performanţe.

„Diferenţa dintre cei buni şi cei mai puţini buni se cerne la Jocurile Olimpice. Iar anul acesta, sportul românesc a demonstrat la Paris că este în stare să ajungă mult mai sus decât la ediţia anterioară, ajungând pe locul 23 în clasamentul medaliilor. Dragi sportivi şi antrenori, şi anul acesta sunteţi cei mai buni şi o spun cu toată mândria. Şi asta se datorează tuturor, de la sportivi, antrenori, staff medical şi personalul federaţiei. Rezultatul de la Paris este unul extraordinar pentru canotajul românesc.

Asta înseamnă disciplină, înseamnă să ştii ce poţi şi unde vrei să ajungi. Răutăţi au fost şi răutăţi vor mai fi, dar cu cât veţi fi mai mult băgaţi în seamă, cu ghilimelele de rigoare, cu atât să daţi dovadă de mai multă unitate şi determinare. Pentru numai împreună putem să mutăm munţii din loc. Şi atunci, toate pânzele sus către Los Angeles”, a spus Lipă.

„Fiecare îşi doreşte să fie cel mai bun sportiv“

Imediat după decernarea titlului, Marian Enache şi Andrei Cornea au promis că nu se vor opri şi că vor încerca să cucerească în fiecare an acest titlu.

„Sună foarte frumos ‘Echipajul anului’. Este o surpriză acest trofeu, nu ne aşteptam. Este ceva nou pentru noi. Sigur că ne doream, până la urmă fiecare îşi doreşte să fie cel mai bun sportiv dintr-un an. Cu toate acestea, noi nu ne vom opri aici, vom încerca să fim în fiecare an cel mai bun echipaj. Cadoul de la Paris îl împart cu tot dragul cu colegul meu de barcă. Fără el cu siguranţă nu aş fi reuşit să îl obţin. Am revăzut cursa de la Paris de peste 100 de ori, dacă nu chiar mai mult. Chiar şi acum, când ajung la antrenament şi îmi e puţin greu, mă uit la acea cursă. Cumva îmi dă un plus de motivaţie. Mă face să îmi amintesc pentru ce muncesc şi cum să trec peste acel moment greu”, a spus Cornea.

„Aceste performanţe ne leagă, împreună am trecut prin diferite stări, împreună am învăţat unul de la celălalt. Înseamnă foarte mult pentru noi faptul că ne-am arătat unul celuilalt de ce suntem în stare şi ce putem atinge în viaţa asta. Eu ţin să îi felicit pe toţi participanţii la Jocurile Olimpice. Într-un fel, m-am revăzut şi pe mine între ei, pentru că nici eu nu fusesem medaliat. Însă am luptat în continuare, mi-am dat încă o şansă, şi încă una… şi atunci când munceşti şi lupţi mai mult vine şi succesul. Sigur că el nu este garantat, însă important este să nu te opreşti“, a precizat el.

Premiile oferite în cadrul Galei Canotajului Românesc 2024 sunt următoarele:

Trofeul „Echipajul anului” – Florin Enache şi Andrei Cornea (dublu vâsle masculin);

Premiul special FRC – Ionela Cozmiuc (dublu vâsle feminin – categorie uşoară);

Laureaţi seniori: Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă (patru rame masculin), Florin Arteni şi Florin Lehaci (dublu rame), Florin Arteni, Florin Lehaci, Mugurel Semciuc, Mihăiţă Ţigănescu, Adrian Munteanu, Constantin Adam, Bogdan Baitoc, Alexandru Danciu şi Marius Cozmiuc (8+1 masculin), Ionela Cozmiuc şi Gianina van Groningen (dublu vâsle feminin – categorie uşoară), Florian-Marian Enache şi Andrei Sebastian Cornea (dublu vâsle masculin), Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu (8+1 feminin), Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar (dublu vâsle feminin), Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel (dublu rame feminin);

Laureaţi juniori: Bianca Camelia Ifteni (schif simplu feminin), Iulica Maria Ursu şi Gabriela Tivodariu (dublu rame feminin), Mateus Simion Cozminciuc şi Fabrizio Alexandru Scripcariu (dublu rame masculin), Ionela Elena Scutaru, Adina Alexandra Florea, Stejara Olariu şi Bianca Elena Drăghici (patru rame feminin);

Laureaţi tineret: Andrada Maria Moroşanu şi Iulia Bălăucă (dublu vâsle feminin), Mariana Laura Dumitru, Manuela-Gabriela Lungu, Emanuela Ioana Ciotău şi Patricia Cireş (patru vâsle feminin);

Laureaţi antrenori şi staff medical: Antonio Colamonici, Cosmin Bogus, Ciprian Atomei, Marcus Despina, Dorin Alupei, Marius Băcăoanu, Veronica Cochela, Doina Ignat, Sorin Bahnarel şi Vasile Oşean.

Citeşte şi: Denis Popescu, în semifinalele de 100 m la Mondialele de la Budapesta