Jocurile Paralimpice / Elisabeta Lipă i-a ridicat în slăvi pe medaliaţii paralimpici

România a fost reprezentată cu succes la Jocurile Paralimpice. Sportivii „tricolori” au reușit să obțină două medalii. Alex Bologa s-a întors cu aurul la para judo, în timp ce Camelia Ciripan a obținut medalia de bronz la tenis de masă.

Elisabeta Lipă a ținut un discurs excelent despre lotul României de la Jocurile Paralimpice, care a fost primit la Salonul Oficial la revenirea în țară. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport a dezvăluit că i-a încurajat pe sportivi înaintea competiției și că avea mare încredere că Alex Bologa poate obține medalia de aur

„Sunt un model pentru noi toţi aceşti sportivi minunaţi, pe care eu îi iubesc foarte mult. Am reuşit să mă ataşez de ei exact ca şi de ceilalţi sportivi care ne-au adus atâta bucurie la Jocurile Olimpice. Mă bucur că sunt susţinuţi nu doar de noi, cei care suntem acum la microfon, dar şi de dumneavoastă, pentru că performanţa lor trebuie pusă în valoare. Vreau să vă spun că am trăit nişte emoţii foarte mari. Îl am aici pe Alex, pe care, i-am spus lui şi vă spun şi dumneavoastră, îl urmăresc, sunt cu ochii pe el de două ediţii ale Jocurilor Paralimpice. Rio 2016 a cucerit bronzul, Tokyo bronzul şi în seara în care am ajuns în satul olimpic, înainte de Marea Finală, i-am zis: «Alex, eu simt că tu vei ieşi campion olimpic».

„Le mulţumesc tuturor!“

Mă bucur că a reuşit să ne aducă această bucurie imensă şi îi mulţumesc. Şi le mulţumesc tuturor. Le mulţumesc antrenorilor, colectivului tehnic, tuturor celor care au stat în spatele lor şi i-au ajutat. În stânga mea este o domnişoară firavă, dar foarte determinată. A vrut din tot sufletul ei să demonstreze că performanţa nu are limite şi atunci când îţi doreşti să faci ceva, nu ai cum să nu reuşeşti“, a declarat Elisabeta Lipă.

