Jocurile Paralimpice / Florin Bologa: „Nimic nu e imposibil, cel mai important e să îţi doreşti!“

Sportivii din delegaţia României care au participat la Jocurile Paralimpice de la Paris au fost întâmpinaţi, luni, la întoarcerea din Franţa, de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, preşedintele Comitetului Paralimpic Român, Sally Wood Lamont, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, dar şi de prieteni şi rude.

România a cucerit două medalii la Jocurile Paralimpice de la Paris, una de aur şi una de bronz, şi a ocupat la final locul 61 în clasamentul pe naţiuni. Florin-Alexandru Bologa a obţinut medalia de aur la judo pentru nevăzători, cat. 73 kg (J1), iar Camelia Ciripan medalia de bronz în proba de simplu feminin la para tenis de masă (WS6).

Medalia nu se vede, dar se simte

Sportivul român Florin-Alexandru Bologa a declarat, luni, la întoarcerea în ţară că nimic nu este imposibil de realizat şi că lucrul cel mai important este să îţi doreşti.

„Anul trecut am obţinut aurul la Campionatele Mondiale, aveam şi patru medalii la Europene… îmi lipsea din palmares doar aurul la Jocurile Paralimpice, pe care l-am câştigat acum. Nimic nu e imposibil, cel mai important e să îţi doreşti. Culoarea medaliei nu o văd, dar o ştiu. Simt pe ea nişte linii, un hexagon, probabil forma Franţei, iar pe partea cealaltă e desenată o formă asemănătoare turnului Eifel. A fost emoţionant pe podium, mă bucur că această ediţie la care am câştigat s-a ţinut în Europa pentru că am avut mulţi români în tribune care m-au susţinut şi au fost alături de mine. Acest lucru m-a emoţionat şi le mulţumesc“, a spus Florin.

Bologa a fost întâmpinat la aeroport de două dintre cele mai valoroase sportive din istoria judoului românesc, Alina Dumitru şi Andreea Chiţu.

Citeşte şi: Tenis de masă / România s-a întors cu opt medalii de la Campionatele Balcanice