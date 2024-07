Lupte / David Boicea a ratat in extremis medalia la Campionatul European U17

În perioada 24-30 iunie, în Serbia a avut loc Campionatul European U17 la lupte, o competiţie extrem de importantă destinată tinerilor sportivi din întreaga lume.

Clubul CSU Craiova a fost prezent cu doi sportivi, Florin Mihalcea (60 kg) şi David Boicea (65 kg), dar, din păcate, niciunul nu a reuşit să urce pe podium. Mai mult de atât, David a fost la un pas de medalia de bronz, însă, într-un final, a trebuit să se declare învins. Celălalt sportiv al clubului, Florin Mihalcea,a încheiat pe locul al 10-lea.

Aurel Cimpoeru: „Sunt mulţumit de abordarea acestui European“

Antrenorul sportivilor craioveni, Aurel Cimpoeru, a vorbit cu GdS despre evoluţia elevilor săi. Acesta regretă că David nu a fost concentrat până la final şi că a ratat medalia in extremis, dar are încredere că la Mondialul din august se pot regla toate inexactităţile.

„A fost un Campionat European destul de greu. Am mers cu speranţă la medalie cu Boicea şi am fost extrem de aproape de a ne îndeplini obiectivul. A făcut meciuri frumoase, a câştigat trei dintre ele, unu în calificări, unul în optimi, apoi a venit în recalificări şi s-a impus împotriva unui ucrainian. Acea victorie i-a dat dreptul să lupte pentru medalia de bronz, cu sportivul din Armenia. Adversarul este nimeni altul decât campionul european de anul trecut. A fost un meci disputat, la pauză aveam medalia la gât, dar la final am pierdut-o. Probabil presiunea a resimţit-o, nu înţeleg exact de ce nu a reuşit Boicea să ţină de scor. Una peste alta, sunt mulţumit de abordarea acestui European. Continuăm pregătirea şi sperăm să mergem şi la Mondialul din august“, a spus Aurel Cimpoeru.

„Din punct de vedere tehnic, David era peste armean!“

Chiar dacă a cedat în duelul pentru medalie, David avea puterea şi valoarea necesară pentru a se impune, consideră antrenorul său.

„David avea valoarea necesară pentru a câştiga cel puţin o medalie. Doi sportivi, la momentul de faţă, ar fi foarte puţin peste el, şi anume reprezentantul Rusiei şi al Azerbaidjanului. Cu o tactică bună şi un meci bun, ar putea să-i depăşească şi pe ei. Cu sportivul armean cred că a intervenit acea frică de bine, acel gând că ar putea câştiga medalia şi nu a putut duce concentrat meciul la final. Dar, ca valoare şi din punct de vedere tehnic, era peste armean. Probabil că ar fi fost mai bine să fie Boicea condus la pauză şi să revină pe parcurs, să vină din urmă.

Mai dificilă a fost victoria cu sportivul din Ucraina, pentru că acesta a cedat la limită cu rusul. În jocul respectiv, David nu avea presiunea unei medalii, ci doar a unui meci de trecut. Am discutat cu el, înţelege că are valoare. A văzut acum că a luptat împotriva unor sportivi din ţări care investesc poate de 10 ori mai mult decât o facem noi. Probabil îl va ţine mai motivat acum dorinţa de medalie la Mondiale. Cu siguranţă va fi mult mai deschis să corecteze anumite situaţii“, a completat Aurel Cimpoeru.

