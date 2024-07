Anca Todoni: „Nici eu nu mă așteptam la această victorie!“

La 19 ani, Anca Todoni face senzație la Wimbledon unde a câștigat al 4-lea meci la rând, dar primul din carieră pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. Victoria contra Olgăi Danilovic o propulsează pe Anca pe cea mai bună poziție ocupată în cariera, 117 WTA.

„Mi-a picat puțin fața când echipa mi-a spus că s-a schimbat adversara mai ales când am aflat cu cine o să joc! Acum trei săptămâni, Danilovic m-a bătut. Dar am realizat că meciul contra lui Cocciaretto ar fi fost foarte dificil, știam că este o excelentă jucătoare pe iarbă și pe suprafețe rapide în special. Toată lumea mi-a spus cât de bine joacă, a făcut și semifinală la Birmingham“, a descris Anca senzația trăită.

„Am zis că dau totul și văd ce iese“

Cu un singur punct cedat în ultimele două jocuri, Anca Todoni a luat setul întâi în care diferența a fost creată de o singură minge în plus câștigată cu „al doilea retur”.

„La 5-3 în primul set am fost puțin încordată, tensionată. Eram grăbită în tot ceea ce făceam dar am acceptat, am trecut mai departe. Simțeam că jocul este în mâinile mele și, dacă aplic tactica, nu are cum să se întoarcă“, a mai spus Todoni.

Todoni a condus cu 3-0 într-un set secund în care nu a pierdut nici măcar o minge în cele 4 jocuri în care a servit. Cu de două ori mai multe lovituri câștigătoare și de 4 ori mai puține greșeli neforțate, Anca a câștigat la Wimbledon prima ei partidă jucată pe un tablou principal de Grand Slam.

„Nici eu nu mă așteptam să am prima victorie pe tabloul principal la un Grand Slam pe iarbă, mai ales că nu am jucat înainte pe gazon. Am profitat, cu mintea deschisă, de a juca primul meu tablou de Mare Slem pe iarbă: am acceptat tot ceea ce părea nefiresc, să mă acomodez, să acumulez știința jocului pe iarbă. Cumva chestia asta mi-a oferit o anume liniște. Am văzut că lucrurile s-au legat, că mă simt confortabil pe iarbă. Am zis că dau totul și văd ce iese la final“, a încheiat Todoni.

