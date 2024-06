Lupte / Trei titluri pentru luptătorii de la CSU Craiova la CN de lupte pe plajă

Duminica aceasta s-a încheiat Finala Campionatului Național de lupte pe plajă U17, U20 şi seniori, o competiţie extrem de disputată, la care a luat parte un număr mare de sportivi. La evenimentul desfăşurat la Costineşti a participat şi clubul CSU Craiova, care a obţinut nu mai puţin de trei titluri naţionale şi, implicit, trei medalii de aur. De asemenea, şi Lps Petrache Trișcu se poate lăuda cu o medalie de argint.

La U17, David Boicea (CSU Craiova) s-a clasat pe locul I la cat. 70 kg şi a obţinut medalia mult râvnită de aur. Celelalte două medalii de aur au fost câştigate pe merit la seniori de către Alexandra Anghel (+70 kg, CSU Craiova) şi Răzvan Kovacs (70 kg, CSU Craiova). Menţionăm şi faptul că Luiza Ghindaru a progresat mult, iar la aceste Campionate Naţionale s-a clasat pe locul al 4-lea la cat. 60 kg. Sportivii sunt pregătiţi şi susţinuţi de către Aurel Cimpoeru şi Marius Cimpoeru.

LPS Petrache Trişcu s-a ales cu o medalie de argint, prin Gabriel Ghindaru, la categoria 30 kg. El a luptat la U13. Un alt rezultat notabil este cel al Alexiei Capotă, care a fost a 4-a.

Aurel Cimpoeru: „Este un rezultat excelent pentru noi!“

Aurel Cimpoeru, antrenorul sportivilor craioveni, a vorbit cu GdS despre cum s-a desfăşurat competiţia de la Marea Neagră. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa luptătorilor săi şi se bucură de fiecare progres pe care îl observă.

„A fost o competiţie frumoasă, disputată, cu mulţi participanţi. La luptele pe plajă, la stilul masculin, participă cele două stiluri: libere şi greco-romane. Au fost circa 30-50 sportivi la unele categorii care au luptat pentru un loc pe podium. Elevii noştri au evoluat foarte bine. Puteam obţine mai mult, dar ne mulţumim cu trei titluri. Este un rezultat excelent. Alexandra a participat pentru prima dată la luptele pe plajă şi a şi câştigat titlul naţional. A avut ceva emoţii, pentru că luptele pe plajă sunt diferite faţă de cele pe saltea şi se gândea că poate nu se descurcă. A făcut şi ultima categorie, +70, dar s-a descurcat fără probleme.

Un lucru îmbucurător pentru noi este că Luiza Ghindaru capătă încredere de la concurs la concurs. Chiar dacă nu a reuşit să obţină medalie la U17, a avut un parcurs foarte bun. Competiţia este pe câteva categorii de greutate. Ea are 54 kg, a luptat la cat. 60 kg şi totuşi a făcut faţă. Sunt foarte mulţumit de cum a evoluat şi de cum creşte. Îmi doresc să le calce pe urme celorlalţi sportivi care au fost la club înaintea ei“, a declarat antrenorul sportivilor craioveni, Aurel Cimpoeru.

Misiune complicată şi pentru Kovacs

Chiar dacă a obţinut medalia de aur, misiunea la această competiţie a lui Răzvan Kovacs nu a fost deloc uşoară. Totodată, Aurel Cimpoeru a vorbit şi despre Campionatul European U17, de la finalul lunii.

„La Răzvan Kovacs a fost greu, pentru că şi el este sub categoria de greutate. Are 64-65 kg maximum şi a luptat la 70. Ca să intre în acea categorie, unii slăbesc vreo 3-4 kg, deci clar nu era uşor. A trecut în finală de un sportiv bun de la Universitatea Cluj-Napoca, cel care este campionul categoriei de câţiva ani la rând. De la Petrache Trişcu, de asemenea, Gabriel Ghindaru, fratele Luizei Ghindaru, a luat argintul la U13. Este un alt rezultat bun. Au fost mai mulţi elevi de la Trişcu cu noi, am vrut să îmbinăm utilul cu plăcutul şi să vadă şi ei ce înseamnă o competiţie pe plajă.

Urmează să ne pregătim de Campionatele Europene cu Boicea şi Mihalcea. Se va strânge lotul de cadeţi U17 la Craiova, iar de aici plecăm pe 27 iunie la Novi Sad pentru a participa la Europeanul de U17“, a mai spus Aurel Cimpoeru.

Citeşte şi: Înotătorii români iau startul azi la Europene! Când concurează David Popovici