Naţionala României a încheiat cu o victorie participarea la Campionatul Mondial de handbal feminin care are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia, 27-26 (13-10) cu Polonia. România a ratat, astfel, obiectivul său la acest turneu final, calificarea în sferturile de finală (locurile 1-8), care ar fi asigurat prezenţa la un turneu preolimpic.

Selecţionerul echipei naţionale, Florentin Pera, a declarat că este fericit pentru că jucătoarele sale au luptat până la capăt.

„Sunt foarte mulţumit şi mândru de jucătoarele mele. A fost un meci dificil, Polonia este o echipă puternică şi un lot cu jucătoare bune. Însă noi am avut o evoluţie bună azi şi sunt fericit că am luptat până la capăt. Eu dau 100% la fiecare meci şi aştept acelaşi lucru şi de la jucătoare. Iar ele au arătat că au caracter, au jucat cu dorinţă, au jucat ca o adevărată echipă. E important că am arătat o energie bună pe teren.

În opinia mea, Eliza Buceschi a fost cea mai bună jucătoare a României la acest Campionat Mondial. A jucat foarte, foarte bine şi mereu pentru echipă. A fost liderul nostru. Acelaşi lucru îl pot spune şi despre Crina Pintea, care a avut de asemenea evoluţii foarte bune. Azi amândouă au luptat până la sfârşit şi le apreciez pentru acest lucru“, a explicat Florentin Pera, citat de Agerpres.

