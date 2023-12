David Popovici, pregătit de CE: „Un pas mare în pregătirea pentru Jocurile Olimpice“

România va găzdui la Otopeni ediţia cu numărul 22 a Campionatelor Europene de înot în bazin scurt pentru seniori, cea mai importantă competiţie de acest gen care se desfăşoară în ţara noastră în ultimii 40 de ani.

Înotătorul român David Popovici, dublu campion european la 100 şi 200 m liber, a declarat, luni, cu prilejul conferinţei oficiale a Campionatelor Europene de seniori în bazin scurt de la Otopeni (5-10 decembrie), că această competiţie are un rol important în pregătirea Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris, principalul său obiectiv de anul viitor.

„E un concurs foarte important pentru mine, îmi place mai mult să înot într-un bazin lung, însă e un pas foarte important. E un pas mare în pregătirea pentru Jocurile Olimpice, pentru că e o ocazie să ne perfecţionăm întoarcerile, starturile, pentru că totul se întâmplă atât de repede. Totul este mai mai captivant, aşa că mă bucur că suntem aici. În primul rând vreau să le urez succes colegilor mei şi succes tuturor participanţilor, pentru că suntem aici să ne simţim bine şi cred că nu ar trebui să ne luăm prea în serios.

E o presiune, însă singurul lucru pe care îl am de făcut este să o ignor şi să am grijă ce fel de presiune pun acum pe mine, pentru că eu consider că nu trebuie să uit de ce m-am apucat de acest sport, de ce îl continui. Pentru că îmi place, pentru că-l iubesc, pentru că îmi doresc foarte tare să-i inspir şi pe ceilalţi şi dacă mă iau prea în serios, dacă pun prea multă presiune pe mine, dacă ascult părerile tuturor, cred că o să-mi pierd din acea pasiune şi nu-mi doresc asta, cred că nimeni nu-şi doreşte asta“, a declarat deţinătorul recordului mondial la 100 m liber în bazin olimpic.

Publicul, aşteptat în tribune

„Abia aştept să văd fani tineri în tribune, să văd cât mai mulţi români în tribune şi sunt sigur că vor fi. Am auzit că pentru unele zile s-au vândut toate biletele, ceea ce este grozav. Încerc să nu fiu stresat, ca şi ceilalţi sportivi, dar stresul face parte din asta, cred că mai bine ar fi să ni-l asumăm, să lucrăm cu el, să nu-l ignorăm. Da, va fi stresant, vor fi multe aşteptări, multă presiune, mulţi fani, mult zgomot, dar cred că noi avem responsabilitatea, în special că suntem aici acasă la noi, să facem un spectacol cât de bun posibil şi să avem grijă de spectatori, aşa că le urăm noroc tuturor şi, aşa cum spunea antrenorul meu, să ne simţim bine“, a mai adăugat David Popovici.

Vlad Stancu: „Vreau să reuşesc cel mai bun timp personal!“

Vlad Stancu, deja calificat la JO 2024, ca şi David Popovici, îşi doreşte un record personal la 1.500 m liber:

„Vreau să reuşesc cel mai bun timp personal, nu vreau să pun prea multă presiune pe mine, pentru că am multe alte competiţii care vor veni curând. Este o oportunitate imensă, mai ales pentru că eu sunt în pregătire, voi participa şi la Campionatele Mondiale de la Doha din februarie şi la Jocurile Olimpice din vara anului viitor. De abia aştept să văd şi cum se vor comporta spectatorii, pentru că ştiu că de abia aşteaptă să ne vadă pe mine, pe David şi pe colegii noştri şi o să fie un spectacol superb“, a spus şi Vlad Stancu.

