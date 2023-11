Lupte / CSU Craiova, patru medalii de aur şi două de bronz la CN U17 şi Cupa României

În perioada 9-12 noiembrie, la Târgu Mureș au avut loc Campionatele Naționale de U17 şi Cupa României de seniori la Lupte. La competiţie a participat şi clubul CS Universitatea Craiova, iar sportivii pregătiţi de Aurel Cimpoeru şi Marius Cimpoeru au obținut rezultate extraordinare şi medalii care mai de care mai strălucitoare. Totodată, în clasamentul pe cluburi, CSU s-a clasat pe locul 3, atât la U17, cât și la seniori.

La Campionatul Naţional U17, CSU Craiova a obţinut trei medalii, două de aur şi una de bronz. Florin Mihalcea şi David Boicea au obţinut aurul la categoriile 55 kg, respectiv 65 kg, în timp ce Luca Cazacu a încheiat pe a treia treaptă a podiumului şi s-a ales cu medalia de bronz la cat. 80 kg.

De partea cealaltă, la Cupa României de seniori, clubul oltean a câştigat tot trei medalii şi, la fel ca la CN, două sunt de aur şi una de bronz. De această dată, cu medaliile de aur se pot lăuda Alexandra Anghel (cat. 68 kg.) şi Răzvan Kovacs (cat. 57 kg.). Ionuț Răduică a luat bronzul la cat. 86 kg.

Aurel Cimpoeru: „Aşteptările noastre au fost confirmate“

Unul dintre antrenorii sportivilor de la CSU Craiova, Aurel Cimpoeru, a vorbit deschis cu GdS despre desfăşurarea evenimentelor de la cele două competiţii din weekend. Acesta s-a arătat mulţumit şi bucuros de medaliile obţinute, dar şi de locul final din clasamentul pe cluburi.

„Aşteptările noastre au fost confirmate. Aşa cum am spus anterior, mă aşteptam ca la U17 Boicea şi Mihalcea să-şi demonstreze valoarea şi au câştigat fără prea mari emoţii. De asemenea, Cazacu a făcut un concurs bun, dar a încheiat, în cele din urmă, pe trei, după ce a pierdut în semifinale. La Cupa României de seniori am avut alte rezultate bune. Alexandra Anghel şi Răzvan Kovacs şi-au confirmat valoarea şi statutul. Diferenţa a fost foarte mare între ei şi locurile doi-trei, asta pentru că ei sunt extrem de valoroşi şi ne aduc bucurii şi de la Europene şi Mondiale. Am luat şi un bronz, prin Răduică, iar în clasamentul pe cluburi ne-am clasat pe trei.

Pot spune că acest loc trei este unul meritoriu, având în vedere că noi nu am participat cu foarte mulţi sportivi ca alte cluburi. Noi am avut doar trei sportivi, iar toţi s-au clasat pe podium. De asemenea, nici la CN nu am avut echipa completă. Dacă duceam mai mulţi sportivi, cu siguranţă altele ar fi fost rezultatele finale, dar nu acesta era obiectivul nostru. Noi ne doream ca cei buni să performeze şi să ne continuăm munca cu ei pe mai departe. Urmează CN de seniori, peste două săptămâni, la Reşiţa. Aşa se va încheia anul la nivel de seniori. Va mai fi, apoi, un concurs pentru cei mici, la Herculane, în luna decembrie“, a declarat Aurel Cimpoeru.

