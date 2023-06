Centura Neagră Craiova s-a întors în ţară cu „tolba“ plină de medalii europene

În perioada 25-28 mai, la Belgrad (Serbia) au avut loc întrecerile celei de-a 36-a ediţii a Campionatului European de Karate Tradiţional pentru cadeţi, juniori, tineret şi seniori, precum şi Cupa Europeană pentru categoriile de copii 6-13 ani. La Cupa Europeană au participat peste 600 de sportivi din Polonia, Slovenia, Serbia, Armenia, Germania, Cipru, Grecia, Ungaria, Macedonia și România. De altfel, si la Campionatul European pentru cadeţi, juniori, tineret şi seniori a existat participare numeroasă, aproximativ acelaşi număr de sportivi ca la categoriile de copii.

Clubul Centura Neagră Craiova a fost reprezentat de un număr de 39 de sportivi la categoriile de copii 6-13 ani şi un sportiv la categoria de seniori. La final, au fost însumate 105 medalii (56 medalii de aur, 18 de argint si 26 de bronz). De asemenea, au fost obţinute şi 5 clasări pe locul IV.

„Am considerat această competiţie internaţională etapa finală pentru categoriile de copii 6-13 ani care nu vor mai avea nicio participare exterioară în anul curent. Cu sportivii 14-21+ ani vom participa în toamnă, în Portugalia. Este şi motivul pentru care am ales sa concurăm exclusiv cu un sportiv la seniori, acesta fiind primul an la seniori. Ne-am dorit să dobândească experienţă cu ocazia acestei competiţii. Însă, realmente, miza pentru sportivii 14-21+ ani este campionatul din Portugalia, din toamnă. Rezultatele mă fac sa fiu mulţumită, mândră şi recunoscătoare“, a spus Oana Gîrleşteanu, pentru GdS.

Competiţii diferite, sportivi diferiţi

Antrenoarea sportivilor de la Centura Neagră Craiova a explicat pentru GdS de ce un copil nu a putut participa la ambele competiţii.

„Un sportiv nu poate participa la ambele competiţii, pentru că fiecare dintre acestea se adresează unei anumite categorii de vârstă. Cupa Europeană implică toate categoriile de copii 6-13 ani, în timp ce Campionatul European priveşte categoriile de sportivi 14+ ani. A fost destul de solicitantă pregătirea pentru aceste două competiţii, pentru că participarea la acestea a survenit după două finale de campionat naţional, care, bineînţeles, au implicat multă oboseală, irascibilitate.

Este vorba de Finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional pentru copii 6-13 ani, la care am obţinut numeroase medalii, inclusiv performanţa de a câştiga, pentru al treilea an consecutiv, Cupa Regelui. Apoi a fost Finala Campionatului de Karate Tradiţional pentru cadeţi, juniori, tineret şi seniori, care, de asemenea, a fost o competiţie reusită pentru clubul nostru“, a completat Oana Gîrleşteanu.

„A fost emoţie pură, mândrie maximă“

Toate rezultatele obţinute, precum şi momentele trăite alături de sportivii săi la diferitele competiţii au făcut-o pe Oana Gîrleşteanu să lăcrimeze şi să fie mândră de toată munca depusă până în aceste momente

„Pot spune acum, la finele calendarului competitional pentru prima jumătate a anului, că sunt foarte mulţumită de toate rezultatele obţinute de sportivii mei. Lotul de copii a avut o treime de sportivi aflaţi la prima lor participare internaţională. Celelalte două treimi conţin deja sportivi cu experienţă la asemenea competiţii, care au dovedit deja în trecut că pot obţine numeroase medalii. Am avut emoţii pentru toţi, iar la final a fost mai mult decât mulţumitor. În competiţiile de până acum am trăit tot felul de emoţii. A trebuit să fac faţă la multe situaţii neprevăzute etc., însă, cu această ocazie am trăit o bucurie nemaîntâlnită.

Când mă aflam la premierea unui sportiv, lângă podium, se asculta Imnul României. În acelaşi timp, observam în cealaltă parte a sălii o echipă a clubului nostru, aflată în finală, executând exerciţiul respectiv. Au lucrat perfect şi au obţinut medaliile de aur. Pentru mine a fost momentul în care am făcut o poză pe care am fixat-o în sufletul meu. Şi am lăcrimat, dar a fost emoţie pură, mândrie maximă şi le mulţumesc lor, pentru că mi-au oferit asa trăire. Este ceva minunat! Mulţumesc întregului colectiv de părinţi. Pur şi simplu mă măguleşte şi mă responsabilizează încă o dată încrederea pe care o depozitează în mine. Fără sprijinul lor mereu nu am reuşi toate aceste rezultate“, a mai spus antrenoarea clubului Centura Neagră Craiova.

Oboseală este, dar de la antrenamente nu se lipseşte

Oana a ţinut să specifice faptul că această perioadă plină de competiţii a fost extenuantă pentru toţi copiii.

„Sincer, este foarte obositor. Mă refer aici la categoriile de copii 6-13 ani, care în perioada 01 aprilie – 28 mai au avut trei competiţii. A fost o perioadă foarte solicitantă pentru ei, care a presupus o pregătire intensă, continuă, grea, multe renunţări şi sacrificii ale plăcerilor cotidiene, ale tuturor copiilor. Chiar dacă în momentul de faţă se observă multă oboseală, există şi bucuria şi satisfacţia lucrului bine făcut.

În momentul de faţă suntem într-o vacanţă bine-meritată în ceea ce priveşte competiţia. Însă nu suntem în vacanţă şi la antrenamente. Acum nu mai există această presiune a contextului competiţional. Profit în această perioadă pentru a preda tehnica nouă acolo unde este cazul. Practic este o perioadă de acumulare tehnică şi fizică. Sigur, copiii vor avea şi vacanţă totală la antrenament în lunile iulie-august. Apoi, reluăm antrenamentele şi începem pregătirea intensă şi centralizată pentru competiţiile din toamnă“, a încheiat Oana Gîrleşteanu.

Rezultate:

6-7 ani:

Mathias Gîrleşteanu: medalie de aur – kata individual masculin; medalie de aur – kihon kumite masculin; medalie de aur – kihon-ippon kumite masculin; medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de aur – en bu masculin; medalie de aur – en bu mixt;

David Giulfan: medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de aur – en bu masculin;

Eric Cherciu: medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de argint kihon kumite; medalie de bronz – kihon-ippon kumite;

Ioana Stiolică: medalie de aur – kata echipe feminin; medalie de argint – kihon-ippon kumite; medalie de argint – kata individual feminin; medalie de argint – kihon kumite; locul IV – en bu mixt;

Amelia Urucu: medalie de aur kata echipe feminin; medalie de aur en bu mixt; medalie de bronz kata individual feminin; medalie de bronz kihon ippon

Emma Glăvan: medalie de aur – kata echipe feminine.

8-9 ani:

David Hârşoveanu: medalie de aur – kata individual masculine; medalie de argint – en bu masculin 12-13 ani; medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de bronz – kihon-ippon kumite; locul IV – en bu mixt;

Luca Geblea: medalie de aur – kata echipe masculin;

Valentin Gîtan Surucel: medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de bronz – kihon-ippon kumite; medalie de bronz – kihon kumite;

Loredana Ristea: medalie de bronz – en bu mixt 12-13 ani; medalie de bronz – kihon ippon kumite;

Talin Shaban: medalie de argint – kihon kumite; medalie de bronz – kihon-ippon kumite;

10-11 ani:

Alexandru Fuiorea: medalie de aur – kata echipe masculin 12-13 ani; medalie de argint – kihon kumite;

Ayan Cherciu: medalie de aur – kata echipe masculin 12-13 ani;

Matteo Văduva-Mitroi: medalie de aur – jiyu-ippon kumite echipe masculin; medalie de bronz – kata echipe masculin; medalie de bronz – – jiyu-ippon kumite masculin;

Eduard Vîlceanu: medalie de aur – jiyu-ippon kumite echipe masculin; medalie de bronz – kata echipe masculin;

Cristian Coandă: medalie de aur – jiyu-ippon kumite echipe masculin; medalie de bronz – kata echipe masculin; locul IV – en bu mixt;

Octavian Trancă: medalie de aur – kata echipe masculin 12-13 ani; medalie de aur – jiyu-ippon kumite echipe masculin 12-13 ani; medalie de argint – en bu mixt;

Patrick Stoian: medalie de aur – kata echipe masculin 12-13 ani; medalie de aur – jiyu-ippon kumite echipe masculine; medalie de aur – en bu mixt; medalie de aur – en bu masculine; medalie de bronz – jiyu-ippon kumite masculin;

Ingrid Urucu: medalie de bronz – kata echipe feminin 12-13 ani;

Artemis Chimorgiachis: medalie de bronz – kata echipe feminin 12-13 ani;

Patricia Hârşoveanu: medalie de aur – kata echipe feminin; medalie de argint – en bu mixt 12-13 ani; medalie de argint – jiyu-ippon kumite feminin;

Alessia Bălaşa: medalie de aur – kata echipe feminin; medalie de bronz – jiyu-ippon kumite feminin;

Anastasia Chionea: medalie de aur – kata echipe feminin;

Maria Bunescu: medalie de aur – kata echipe feminin 12-13 ani;

Adina Sultana: medalie de aur – kata echipe feminin 12-13 ani; locul IV – en bu mixt;

Ruxandra Bîrdău: medalie de aur – kata echipe feminin; medalie de bronz – kata individual feminin; locul IV – en bu mixt 12-13 ani;

Maria Vlad: medalie de aur – kata individual feminin; medalie de aur – kata echipe feminin; medalie de aur – en bu mixt; medalie de argint – kihon kumite;

Zayra Oae: medalie de aur – kata echipe feminin; medalie de argint – en bu mixt.

12-13 ani:

Stefan Buţu: medalie de aur – kata individual masculin; medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de aur – kihon kumite; medalie de argint – en bu masculine; medalie de bronz – en bu mixt;

Ayan Flueran: medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de aur – jiyu-ippon kumite masculin; medalie de bronz – en bu masculin; locul IV – en bu mixt;

Darius Jianu: medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de aur – jiyu-ippon kumite masculin; medalie de argint – en bu mixt; medalie de bronz – kihon kumite; medalie de bronz – jiyu-ippon kumite; medalie de bronz – en bu masculin;

Tudor Coandă: medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de aur – en bu mixt; medalie de aur – en bu masculin; medalie de bronz – kata individual masculin;

Cătălina Voiculescu: medalie de argint – kata individual feminin; medalie de argint – kihon kumite; medalie de bronz – kata echipe feminin;

Alexia Brătăşanu: medalie de aur – kata echipe feminin; medalie de aur – en bu mixt;

Bianca Serbănescu: medalie de argint – kata echipe feminin; medalie de bronz – kata individual feminin; medalie de bronz – kihon kumikte feminine;

Anca Rădulescu: medalie de aur – kihon kumite; medalie de aur – en bu mixt; medalie de argint – kata echipe feminin;

Alexia Oae: medalie de argint – kata echipe feminin;

Eduard Creţu: medalie de aur – kata echipe masculin; medalie de aur – jiyu-ippon kumite masculin; medalie de aur – en bu mixt; medalie de aur – jiyu-ippon kumite masculin.

Damian Cobîrlău: medalie de bronz – kogo kumite masculin seniori.

