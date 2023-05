Canoistul român Cătălin Chirilă şi-a început acest sezon weekendul trecut cu două victorii la Cupa Mondială de la Szeged, pe distanțele de 500 și 1.000 metri. La scurt timp după cele două reuşite, acesta a declarat că medaliile de la Cupa Mondială l-au ajutat să lase în urmă distincțiile mondiale din 2022.

„Aceste rezultate ne-au demonstrat că toată pregătirea pe care am făcut-o până în acest punct este foarte eficientă și ne aflăm pe drumul cel bun. La 500 m a fost o surpriză pentru mine, că n-am câștigat până acum încă medalia de aur la această probă. Nu m-am considerat un sportiv de viteză. Anul acesta observ că se poate câștiga și acolo o medalie de aur. Adversarii sunt puternici, nu aș putea subestima pe niciunul dintre ei. La această competiție, spre bucuria mea, nu prea au reușit să îmi țină piept. Cumva m-am dovedit a fi mai puternic la ambele probe”, a spus canoistul în vârstă de 25 de ani, citat de Gsp.

O zi de naştere perfectă, pe apă

Cătălin a fost nevoit să concureze la Cupa Mondială, în premieră, chiar de ziua lui de naştere, dar acest lucru nu l-a împiedicat să impresioneze încă o dată.

„A fost un sentiment ciudat să concurez chiar de ziua mea. Eu eram învățat să mă trezesc dimineață de ziua mea, să înceapă o zi normală, o zi de pregătire. Acum cumva am lăsat de o parte ziua mea, m-am focusat pe starturi. Am încercat să mă focusez, pentru că adversarii practic erau acolo, în competiție. Ei știau treaba lor, ce au de făcut, și eu trebuia să fiu la fel de concentrat.

Să fiu sincer, până la această Cupă Mondială mă raportam destul de mult la acele rezultate de la Mondiale și încercam să mă motivez. Sunt un sportiv care are nevoie de confirmări imediate. Am nevoie de piste de control care să-mi confirme un timp bun, competiții care să-mi arate unde mă clasez față de adversar și, odată cu trecerea acestei competiții, privesc înainte și nu mă mai gândesc la ce am făcut anul trecut. Încerc să trăiesc prezentul, pentru că mi-am dat seama că sunt pe un drum foarte bun. Îmi plac medaliile de aur, fiecărui sportiv îi plac… Sper să nu stric această serie. Să o țin așa la toate competițiile până la JO, unde să fie tot medalie de aur“, a adăugat Chirilă.

Următoarele concursuri pentru Cătălin Chirilă sunt Jocurile Europene de la Cracovia și Małopolska (21-24 iunie). Cea mai importantă competiție din acest an sunt Campionatele Mondiale de la Duisburg (23-26 august). Primele cinci bărci obțin biletul pentru Paris.

