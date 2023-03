Judo / CSU Craiova se întoarce cu patru medalii de la CN Individual U21

În perioada 3-4 martie, la Focşani s-a desfăşurat Campionatul Naţional Individual U21 de judo, iar foarte mulţi sportivi valoroşi au participat, lupând pentru o medalie. Prezent la competiţie a fost şi clubul CSU Craiova, cu nouă judoka, iar patru dintre ei au reuşit să obţină rezultate foarte bune.

Sub comanda lui Mihai Voinea, tinerii sportivi de la CSU au făcut o treabă excelentă la Focşani, bifând la final un total de patru medalii (trei de argint şi una de bronz). Dorina Prejbeanu (cat. -48 kg), Daria Gheorghe (cat. -44 kg) şi Darius Florescu (cat. -55 kg) au luat medaliile de argint, în timp ce Lorena Manda (cat. -48 kg) a obţinut bronzul.

„A fost o competiţie bună per total, iar elevii mei s-au descurcat destul de bine. Să fiu sincer, se putea şi mai bine, dar şi mai rău, singurul regret al meu fiind faptul că nu am reuşit să luăm şi cel puţin un ar. Mergem înainte şi mă bucur că toţi sportivii progresează de la o zi la alta, este vizibil. De această dată a fost complicat să luăm aurul în special la cat. 48 kg, pentru că acolo a participat şi o sportivă din Focşani, mai mare de vârstă şi campioană europeană, care de la anul nu va mai concura aici. Per total, sunt mulţumit de ceea ce am realizat.

Acum va urma pentru noi o perioadă mai complicată, cu weekend-uri pline. Săptămâna aceasta va fi o competiţie la Strehaia, de U16, în data de 24 martie se va desfăşura Finala de seniori, la Izvorani, iar la finele lunii Finala de U14-U16, la Sibiu“, a spus Mihai Voinea, pentru GdS.

