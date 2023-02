Prietenia dintre CS Gladiator Gym Craiova şi Legio XIII Craiova este din ce în ce mai strânsă. Dacă în decembrie practicanţii de Jiu Jitsu Brazilian şi MMA au „călcat“ sala culturiştilor din Valea Roşie, iniţiind acolo şi o strângere de fonduri pentru o cauză nobilă, marţi seară s-au inversat rolurile.

Maestrul Costel Torcea, însoţit de Florentin Corbeanu, Marian Dumitru, Rareș Țolea şi Claudiu Dinu au întors vizita. Ei au participat activ la lecţiile lui sensei Cătălin Ciobanu. Nu s-au dat la o parte de la nimic. La final s-au declarat captivaţi de cele văzute şi practicate, dar au recunoscut că se simt mai bine printre „fiarele“ lor din sala din Valea Roşie.

Costel Torcea: „Este o experienţă frumoasă pentru mine“

Oaspetele de seamă al sălii din Electroputere Mall, maestrul Costel Torcea, s-a declarat încântat de experienţa de care a avut parte la jiu-jitsu brazilian.

„Aşa cum am promis în luna decembrie, când am participat la acea acţiune cu cei de la jiu-jitsu, elevii lui Cătălin Ciobanu, am reîntors vizita. Vrem să facem o obişnuinţă în a ne vedea unii în sălile celorlalţi pentru a împărtăşi din experienţa sportului şi totodată să le vorbim tinerilor craioveni despre beneficiul culturismului şi jiu-jits-ului. Având în vedere că eu nu mai sunt la prima tinereţe nu mi-a fost uşor. Dar este un sport care m-a fascinat în trecut.

Îţi oferă posibilitatea unei autoapărări folosindu-te de îmbrăcămintea adversarului şi nu numai. Noi, cei de aici, nu vom face niciodată sport, culturism şi jiu-jitsu, în ideea de a pune în practică aceste lucruri pe stradă, ci pentru a fi sănătoşi şi din dragoste pentru sport. Mă bucur că am venit aici şi am intrat într-o ‘familie’ minunată de sportivi. Este o experienţă frumoasă pentru mine“, a declarat Costel Torcea, pentru GdS Sport.

Cătălin Ciobanu: „S-au descurcat foarte bine“

Sensei Cătălin Ciobanu a fost foarte bucuros că a putut să le prezinte tinerilor săi cursanţi campionii de la CS Gladiator Gym. Poliţistul care conduce Legio XIII nu a fost surprins de faptul că oapeţii s-au descurcat la jiu-jitsu brazilian şi nu exclude să-i mai vadă la cursuri.

„S-au ţinut de cuvânt şi ne-au întors vizita şi ne bucurăm foarte mult. Au reuşit să facă un antrenament cu noi şi au văzut cum este pe tatami, la Jiu-Jiutsu brazilian. S-au descurcat foarte bine şi nici nu aveam alte aşteptări. Este un alt sport faţă de cel cu care sunt obişnuiţi, dar le-a plăcut şi noi îi aşteptăm cu drag“, a comentat senseiul celor de la Legio XIII Craiova.

Din decembrie 2022, Cătălin Ciobanu şi-a făcut mereu drum în sala CS Gadiator Gym. El a subliniat că forţa dobândită îi este de mare ajutor la jiu-jitsu: „Este o schimbare foarte bună, se simte. Lăsând la o parte forma fizică, am simţit schimbarea atât la grip-uri, la prinsori şi la strângeri. Am simţit forţa în luptă efectiv. Se cunoaşte diferenţa de putere pe care am câştigat-o. Mi-a fost foarte utilă. Intenţionez să merg cu ea cât mai departe, să văd cât de sus mă pot duce“.

