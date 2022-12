Dublu medaliată cu aur la Campionatele Mondiale de haltere de la Bogota (Columbia), Loredana Toma, a afirmat, vineri, că nu este mulţumită pe deplin de prestaţia sa, fiind întotdeauna convinsă că poate mai mult.

„Nu ştiu ce a fost mai greu, recordul sau deplasarea. S-a anulat şi zborul, am ajuns cu maşina până la urmă, foarte grea deplasarea. A fost o competiţie grea, cu adversare puternice. Vorbim despre China, Statele Unite ale Americii, Ecuador care a făcut o surpriză. Nu se aştepta nimeni la o prestaţie atât de bună din partea ei. Dar şi eu am avut o prestaţie bună, chiar dacă se putea mai bine. Pentru că eu întotdeauna sunt nemulţumită, este loc de mai bine, întotdeauna. Eu m-am născut cu o ambiţie ieşită din comun şi enervantă pentru mulţi. Bineînţeles că mă gândesc la o medalie la Jocurile Olimpice”, a declarat Toma, citată de Agerpres.

10-15 tone ridicate pe săptămână

Sportiva română a precizat că în timpul antrenamentelor săptămânale ridică greutăţi de până la 15 tone, fiind de asemenea supusă unui regim de creştere a greutăţii corporale.

„Într-o săptămână cred că ridic undeva la 10-15 tone. Am avut liber la mâncare şi până acum. Şi asta a fost foarte greu, pentru că a trebuit să urc în categoria de la 64 la 71 de kg. Şi chiar mi-a fost foarte greu, încă nu am ajuns acolo unde trebuie. Am concurat cu 1 kg în minus, ceea ce înseamnă dezavantaj. Dar cred că până la Paris voi ajunge la greutatea optimă. Am mâncat pui şi orez în cantităţi industriale, acum abia aştept să mănânc sarmale. Mă bucur că am câştigat medalii pentru Rapid la mondiale, nu ştiu dacă cineva a mai câştigat în ultimul timp o medalie atât de importantă. Am colaborat foarte bine până acum şi sper să colaborăm la fel până la Paris”, a afirmat sportiva româncă.

Loredana Toma îşi doreşte ca pe viitor să bată din nou recordul mondial pe care l-a stabilit la stilul smuls la 119 kg.

„Trebuie să mai schimb numărul ăsta la smuls, 119. Trebuie să schimb prefixul, la 12, trebuie să schimb totalul… Mai avem de muncit şi de mâncat, mai avem de corectat lucruri, dar avem timp şi sunt convinsă că le vom pune pe toate la punct”, a mai spus campioana mondială.

