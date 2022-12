Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, desemnate „echipajul feminin al anului 2022“!

Campioanele mondiale şi europene la dublu vâsle, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, au primit din partea Federaţiei Internaţionale de Canotaj titlul de „Echipajul feminin al anului 2022″.

„Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, componentele echipajului românesc de dublu vâsle feminin (W2x), au fost desemnate ‘Echipajul feminin al anului’ la World Rowing Awards 2022. Premiul a fost acordat de către World Rowing, Federaţia Internaţională a Canotajului. Este pentru prima dată în istoria de 20 de ani a World Rowing Awards când un astfel de trofeu este câştigat de canotori din România. Premiul ‘World Rowing Women’s Crew of the Year’ este acordat anual unui echipaj feminin pentru realizările remarcabile în canotaj”, se menţionează în comunicatul citat.

În procesul de desemnare a câştigătorilor, prima etapă o reprezintă nominalizările din partea fanilor acestui sport, care apoi sunt revizuite de către Juriul Premiilor pentru Sportivi şi Antrenori din cadrul World Rowing. Acesta stabileşte o listă scurtă de nominalizaţi şi recomandă un câştigător, care este, în final, decis de Comitetul Executiv, notează Agerpres.

„Acest premiu încununează toate eforturile şi realizările noastre“

Cele două canotoare s-au arătat măgulite de premiul primit şi au ţinut să le mulţumească tuturor celor care le-au fost alături în acest an.

„Suntem onorate şi recunoscătoare pentru acest premiu care încununează toate eforturile şi realizările noastre din acest an. A fost un an în care am muncit foarte mult, am avut parte de provocări, de momente poate mai dificile. Cu toate acestea, am reuşit să ne păstrăm concentrarea şi să ne atingem obiectivele pentru a reprezenta cu mândrie România la competiţiile internaţionale. Faptul că acest premiu este acum în mâinile noastre se datorează oamenilor minunaţi care ne sunt alături în fiecare zi şi fără de care nu am fi reuşit aceste performanţe. Mulţumim mai întâi doamnei Elisabeta Lipă, un model şi sursă de inspiraţie, cea care ne este întotdeauna alături cu sfaturi, o vorbă bună atunci când avem nevoie, mustrări atunci când este cazul, motivaţie, şi care luptă permanent pentru ca nouă să nu ne lipsească nimic pentru a face performanţă.

Mulţumim, de asemenea, domnilor antrenori, colectivului tehnic al federaţiei, echipei medicale condusă de domnul doctor Vasile Oşean, dar şi partenerilor federaţiei care ni s-au alăturat în număr mare în cursa noastră spre înalta performanţă. Mulţumim Ministerului Sportului şi Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pentru susţinere. Privim acum încrezătoare spre viitor, fiindcă avem în faţa noastră un an extrem de important, anul calificărilor la Jocurile Olimpice. Titlurile obţinute până acum ne motivează să creştem în continuare, să fim pe zi ce trece mai bune şi să ne îndeplinim toate obiectivele”, se menţionează în declaraţia de presă a campioanelor olimpice din 2022.

Lipă: „Au demonstrat că sunt de neînvins“

Președintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, speră ca în viitor şi alţi sportivi români să primească astfel de titluri internaţionale.

„Le felicit pe Simona şi Ancuţa pentru că sunt sportive extrem de ambiţioase, talentate, muncitoare şi determinate şi că, în ultimii ani, au demonstrat că sunt de neînvins. Sunt convinsă că vor păstra şi pe viitor acest trend ascendent pentru că muncesc în fiecare zi şi îşi doresc din suflet să se autodepăşească constant. Mulţumesc Federaţiei Internaţionale de Canotaj pentru că recunoaşte meritele canotorilor români.

Sper ca pe viitor şi alţi sportivi din cadrul lotului olimpic de canotaj al României să câştige astfel de premii pentru că sunt buni şi merită ca munca şi reuşitele lor să fie recunoscute la nivel mondial. Cât despre Simona şi Ancuţa, lăsăm în continuare rezultatele lor excepţionale să vorbească. Sunt extrem de mândră de ele”, a spus și Elisabeta Lipă.

În anul 2022, Federaţia Română de Canotaj a cucerit 34 de medalii la competiţiile internaţionale importante: 4 la Campionatele Mondiale de seniori (4 de aur), 8 la Campionatul European de seniori (5 de aur, 3 de bronz), 5 la Campionatele Europene de juniori (3 de aur, 1 de argint, 1 de bronz), 3 la Campionatele Mondiale de tineret (1 de aur, 1 de argint, 1 de bronz), 5 la Campionatele Mondiale de juniori (1 de aur, 1 de argint, 2 de bronz), 9 la Campionatele Europenele de tineret (5 de aur şi 4 de argint).

