Planul lui David Popovici pentru 2023: clasări bune, recorduri noi și autodepășire

David Popovici, multiplu campion european și mondial la natație, se pregătește de Melbourne, acolo unde vor avea loc Campionatele Mondiale în bazin scurt (13-18 decembrie).

David nu este încântat de cursele pe distanțe scurte, de aceea multiplul campion mondial și european în vârstă de 18 ani nu și-a stabilit obiective pentru concursul de la Melbourne.

„Nu este cea mai importantă competiție pentru mine, este un prilej de a învăța să concurez în bazin de 25 metri la cel mai înalt nivel și, deși nu mă duc cu obiective extrem de puternice acolo, atâta timp cât am un culoar, am și o șansă, orice se poate întâmpla. Abia aștept să ajung acolo, vreau să și văd Australia, vreau să concurez în Australia și să reintru într-o formă de competiție.

A fost prima competiție într-un an în care am reușit să iau startul la 25 metri și este foarte important să mă acomodez, pentru că este extrem de diferit pentru mine …unora le place mult, mie îmi place mult mai mult în bazin lung pentru că am suficienți metri să prind viteză. Mi-ar fi fost greu la Mondiale, dacă nu aș fi concurat la naționalele în bazin scurt. M-a ajutat mult concursul de la Otopeni“, a spus David Popovici, citat de Agerpres.

David Popovici a vorbit și despre competițiile care îl așteaptă în 2023: „Vreau să obțin rezultate foarte bune în 2023 la Mondialele în bazin lung, din Japonia, și sper să pot adăuga câteva clasări bune și poate și recorduri … nu este grabă, dar niciodată nu mă supăr dacă reușesc să mă autodepășesc. Pentru mine, 2022 a fost un an glorios, așa m-am simțit”.

