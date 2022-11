Jiu Jitsu / Multe medalii şi reuşite pentru clubul Legio XIII pe final de an

Clubul de Jiu Jitsu Legio XIII are cu ce se lăuda pe finalul anului. Din luna septembrie, de la Cupa Munteniei şi până în prezent, Cătălin Ciobanu şi echipa sa de luptători au obţinut performanţe peste performanţe, dar şi o mulţime de medalii şi de reuşite de apreciat.

În data de 25 septembrie, la Piteşti, s-a desfăşurat Cupa Munteniei, iar clubul Legio XIII, reprezentat de patru sportivi, a obţinut şapte medalii. Andrei Ciobanu a luat locul 1 la Gi şi locul 2 la No Gi (aur şi argint), Luca Zamfir a obţinut locul 1 la No Gi şi locul 3 la Gi (aur şi bronz), Natalia Zamfir s-a clasat pe locul 2 la Gi şi pe locul 3 la No Gi (argint şi bronz), în timp ce Alexandru Mustăţea, la categoria avansaţi, s-a ales cu locul 1 la No Gi (aur).

De asemenea, a avut loc şi o Gală MMA, unde Legio XIII a bifat alte trei victorii spectaculoase: Cătălin Ciobanu – victorie prin Submisie în runda 1, Alexandru Mustăţea – victorie prin TKO în runda 1 şi Alexandru Vasilescu – victorie prin TKO în runda 1. A participat şi Laurenţiu Filip, adar a pierdut la limită în overtime.

Doi campioni naţionali la Brazilian Jiu Jitsu

La aproximativ o lună şi jumătate distanţă, mai exact pe 11 noiembrie, a avut loc Campionatul Naţional de Jiu Jitsu Brazlian, la Deva, competiţie organizată de Federaţia Română de Arte Marţiale. Clubul Legio XIII a fost prezent, iar doi dintre sportivii săi au devenit campioni naţionali.

Anca Rosoga a luat locul 1 No Gi (campioană naţională) şi locul 3 la GI, Marius Gruia, la 47 ani, a luptat cu un tânăr de peste 20 de ani şi a luat locul 1 la Gi (campion naţional), dar şi locul 2 la No Gi. Cristiana Vâlcea şi Alexandru Mustăţea au câştigat argintul şi la GI şi la No Gi.

Ultima, dar nu cea din urmă a fost competiţia de la Tg. Mureş, din data de 28 noiembrie (AJP Tour). Andrei Ciobanu a devenit campion la categoria 5-7 ani, la cat. 23 kg Gi. Acesta a luptat cu copii mai mari decât el cu doi ani şi a avut două meciuri bune.

Un antrenor mulţumit

Contactat de GdS, antrenorul Cătălin Ciobanu a declarat că este extrem de mulţumit de rezultatele obţinute la toate competiţiile şi speră la mai bine şi pe viitor.

„A fost prima dată când am participat la MMA şi nu am avut aşteptări la rezultzate atât de bune. Au fost trei victorii din patru, iar Laurenţiu a pierdut la limită, în overtime. Ne-am dus acolo şi am lăsat o impresie foarte bună, nu le-a venit să creadă multora ceea ce am reuşit. Chiar avem un club bun de MMA şisper să o ţinem aşa şi pe viitor.

La CN de Jiu Jitsu Brazilian am mers cu un lot de patru sportivi. Trei dintre ei sunt trecuţi de 40 de ani, deci misiunea a fost extrem de grea. Marius Gruia, la 47 de ani, a devenit campion naţional după ce a învins un tânăr. Rezultatul este fantastic, mai ales că este o diferenţă uriaşă din toate punctele de vedere să lupţi la 40+ ani cu 20+ ani. Sunt foarte mulţumit de tot ce s-a realizat. Problema noastră este lipsa fondurilor să meargă oamenii la competiţii. Dacă bugetul ar fi consistent, reuşitele ar fi şi mai multe. Cei care au fost prezenţi au scos rezultate incredibile, practic au luat medalie pentru fiecare categorie“, a declarat Cătălin Ciobanu, pentru GdS.

