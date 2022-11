Simona Radiş, după primirea titlului de sportivul anului în canotaj: „Mă motivează!“

Dubla campioană europeană şi mondială la dublu vâsle şi 8+1 în 2022, Simona Radiş, a declarat că titlul de „Sportivul anului” în canotajul românesc o motivează să nu coboare ştacheta în viitor şi să muncească mai mult pentru a avea evoluţii constante la competiţiile internaţionale majore.

„Titlul acesta mă bucură mult, îmi dă încredere şi mă motivează ca în viitor să nu cobor ştacheta. Îmi doresc să muncesc şi mai mult şi să am evoluţii constante. Pentru mine să câştig două medalii de aur într-o oră la Mondiale a fost o provocare pe care am îmbrăţişat-o cu mare drag. Mi-am dorit să îmi demonstrez în primul rând mie că pot să fac faţă. M-a bucurat enorm faptul că am reuşit împreună să aducem acasă o nouă medalie de aur (n.r. – în proba de 8+1)”, a spus Radiş, la Gala Canotajului Românesc 2022, citată de Agerpres.

Campioana mondială şi europeană speră ca, împreună cu Ancuţa Bodnar, să câştige titlul de „Echipajul feminin al anului 2022″, oferit în decembrie de Federaţia Internaţională de Canotaj.

„Ne bucură mult nominalizarea, acum aşteptăm rezultatul final care va fi anunţat pe 4 decembrie. Atunci vom vedea cine va câştiga. Însă noi avem încredere şi sperăm că au avut şi cei care au votat, pentru că ne dorim marele premiu”, a mai explicat ea.

