Dublă campioană europeană şi mondială la dublu vâsle şi 8+1 în 2022, Simona Radiş a primit titlul de „Sportivul anului” în canotajul românesc în cadrul galei organizate de Federaţia Română de Canotaj.

„Când am venit spre această gală nu mă aşteptam să vin singură aici şi să primesc acest premiu minunat, pentru că de obicei sunt alături de Ancuţa (n.r. – Ancuţa Bodnar, colega din barca de dublu vâsle). Lucrul care m-a făcut pe mine să mă maturizez anul acesta a fost faptul că imprevizibilul poate să te facă mai puternic. La Mondiale, după ce am concurat la dublu, am rugat-o pe Ancuţa să se roage pentru mine să am putere să mai fac o cursă bună şi la 8+1. Iar când am terminat, toată lumea mi-a spus că Ancuţa a trăit cursa cu sufletul alături de mine. A fost ca şi cum ea a tras alături de noi. Deci în barca de 8+1 nu au fost doar 8 şi cârmaciul, ci 9 plus cârmaciul. Mulţumesc pentru acest premiu şi sper să ne revedem la cât mai multe astfel de momente, fericiţi şi privind spre viitor„, a declarat Radiş.

În cadrul galei au fost premiaţi, de asemenea, Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan, primii canotori români din istorie campioni mondiali în proba de dublu rame masculin.

„A fost un an foarte frumos pentru noi, cu multe surprize. La începutul lui nu ştiam cum va fi, pentru că urma să îmi schimb colegul de barcă (n.r. – pe Ciprian Tudosă cu Sergiu Bejan). Însă m-am înţeles foarte bine cu Sergiu încă de la început, îi mulţumesc că a fost receptiv şi că uşor-uşor performanţele noastre au început să apară. Şi iată că în final împreună am reuşit să aducem României primul aur mondial în proba de dublu rame masculin. Iar asta ne face foarte mândri”, a spus Cozmiuc.

Lipă are gânduri mari pentru JO 2024

Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, s-a arătat mulţumită de performanţele reuşite de sportivi în 2022, dar a subliniat că îşi doreşte ca la startul fiecărei probe de canotaj de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 să fie prezentă o barcă a României.

„Premiem azi excelenţa, cei mai buni sportivi şi toţi suntem mândri că ne aflăm de atâţia ani în topul federaţiilor sportive naţionale. Am avut un an extrem de bogat, iar faptul că azi plouă înseamnă că avem viitor. Chiar dacă urmează un an extrem de greu, şi mă refer la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Eu îmi doresc să nu mai văd după nicio competiţie niciun sportiv cu capul în jos. Trebuie să înţelegem toţi că eşecurile fac parte din viaţa noastră. Eu la Barcelona am ieşit campioană olimpică, iar următorul an nu am prins finala.

Aşa că după fiecare eşec trebuie să te întorci în cantonament cu o dorinţă şi mai mare de a demonstra. Eu vă vreau pe toţi campioni, şi, cât timp voi fi preşedinte de federaţie, nu mă voi lăsa până nu veţi trăi toţi momentele de succes şi de glorie la Jocurile Olimpice. Pentru că un sportiv nu se simte împlinit dacă nu ajunge măcar o dată la Jocurile Olimpice, acolo unde sunt cei mai buni. De aceea vreau să ne ambiţionăm, iar la Paris România să nu lipsească de la startul niciunei probe”, a spus Elisabeta Lipă.

Premii:

Sportivul anului: Simona Radiş (dublu vâsle feminin şi 8+1)

Laureaţi seniori: Mihai Chiruţă, Ciprian Tudosă, Ioan Prundeanu şi Marian Enache (patru vâsle masculin), Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu, Florin Lehaci (patru rame masculin), Ioana Vrînceanu şi Denisa Tîlvescu (dublu rame feminin), Magdalena Rusu, Iuliana Buhuş, Ancuţa Bodnar, Denisa Tîlvescu, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş şi Adrian Munteanu(8+1 feminin), Ionela Cozmiuc (simplu vâsle, categorie uşoară), Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan (dublu rame masculin), Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş (dublu vâsle feminin).

Laureaţi juniori: Delia Mirabela Grădinaciuc, Andreea Todirică, Iulia Valentina Nedelcu, Ana Maria Mătran

Laureaţi tineret: Iulia Liliana Bălăucă, Andrada Maria Moroşanu, Alexandra Roxana Ungureanu, Andreea Patricia Cireş, Emanuela Ioana Ciotău, Cristina Florentina Drugă, Andrei Mândrilă, Claudiu Neamţu.

Citeşte şi: CM 2022 Qatar | Fa-bu-los! Argentina, chinuită şi învinsă de Arabia Saudită!