F1 / Max Verstappen: „Ce an am avut, e o nebunie!“

Max Verstappen este campion mondial în Formula 1 pentru al doilea an consecutiv. Pilotul de la Red Bull s-a impus pe ploaie la Suzuka și a profitat de o penalizare a lui Charles Leclerc. Olandezul a aflat la interviul de după cursă că a câștigat și s-a bucurat alături de echipa sa.

Pilotul de la Red Bull a așteptat decizia oficialilor cursei până în momentul în care dădea interviul de după cursă, iar aflarea veștii a declanșat o bucurie imensă în echipa sa.

„E o nebunie. Sunt foarte multe sentimente amestecate acum. Ce an am avut! E incredibil. Este ceva ce doar îmi puteam imagina după ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Am luptat până la final și am profitat de mașina bună pe care am avut-o în acest an.

Mulțumesc tuturor pentru că au contribuit din plin la succesul meu. Mulțumesc întregii echipe. De asemena, mulțumesc celor care muncesc din greu în fabrica noastră. Nu le scapă nimic și întotdeauna aduc îmbunătățiri monopostului. Munca pe care am depus-o împreună cu Honda, toate prin câte am trecut, ne-au ajutat să ne îmbunătțim de la an la an. Să câștig de două ori este foarte emoționant. Toată lumea m-a susținut și asta m-a motivat suplimentar. A fost și presiune pe mine, dar am simțit-o ca pe o presiune pozitivă. Suntem foarte mândri de ceea ce am reușit“, a spus Verstappen, imediat după ce a cucerit tilul mondial.

Verstappen mai are nevoie de o singură victorie pentru a egala recordul de victorii obținute într-un singur sezon de Formula 1. Olandezul are 12 clasări pe prima poziție anul acesta, dar recordul este de 13, notează Eurosport.

