Echitaţie / Equitim Craiova domină Campionatul Naţional de juniori pe echipe

În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2022, la baza hipică din Braşov (Prejmer), au avut loc Finala Campionatului Național de Forţă, echipe Juniori, echipe Seniori şi Amatori II, precum şi Finalele la Criterii Copii I. Clubul Sportiv Ecvestru 163 Plopi şi Federaţia Ecvestră Română s-au ocupat de organizare, iar la competiţie au fost prezenţi 275 de cai la toate categoriile.

Echipa Clubului Sportiv Ecvestru „Equitim Craiova“, condusă de către Ionuţ Leonte, a câştigat, pentru al doilea an consecutiv, titlul de campioană naţională la juniori. Pe locul al doilea s-a clasat CSM Sibiu, iar pe trei a fost Regatul Cailor. Echipa Equitim Craiova a avut în componenţă trei călăreţi, pe Catalina Sfetea (calul Caldera), Luca Andrieş (Panic Attack Z) şi Rareş Cristea-Olaru (Argentina – proprietatea Andreei Ninulescu).

Ionuţ Leonte: „Sunt foarte mândru de reuşita noastră“

Ionuţ Leonte, antrenorul călăreţilor de la Equitim Craiova, s-a arătat extrem de mândru de rezultatul obţinut de elevii săi şi a mărturisit pentru GdS că a folosit, şi de această dată, aceeaşi strategie ca şi la ediţia precedentă.

„Am fost prezenţi la echipe juniori şi am câştigat, pentru al doilea an consecutiv, titlul de campioni naţionali. La această probă au fost prezente cinci echipe, iar lupta pentru primul loc a fost una strânsă. Proba se desfăşoară în două manşe. Au voie să participe, de la fiecare echipă, câte trei călăreţi şi se iau în calcul doar rezultatele cele mai bune înregistrate. În cazul în care participă doar doi călăreţi pe echipă, rezultatele lor nu pot fi modificate.

Ca reprezentant al clubului pot spune că sunt foarte mândru de reuşita noastră, pentru că este al doilea an consecutiv când triumfăm. Nu a fost uşor, pentru că s-au prezentat echipe bune, cu juniori şi cai talentaţi. Am abordat aceeaşi strategie ca anul trecut, poziţionând-o pe Catalina prima, ca şi evoluţie, să dea încredere echipei. Apoi, a urmat Luca, cel care are nevoie de susţinere. Aceştia doi au fost susţinuţi şi mai mult de către Rareş, care are multă experienţă, o iapă extraordinară şi a încheiat concursul cu brio“, a spus Ionuţ Leonte, antrenorul călăreţilor de la Equitim Craiova.

„Este un titlu meritat“

Antrenorul consideră că titlul revendicat este unul meritat şi ne-a vorbit, pe scurt, despre cum arată programul nutriţional şi de antrenament al unui cal. Totodată, acesta a anunţat şi care va fi competiţia următoare la care Equitim Craiova va participa.

„Antrenamentele le facem în aşa fel încât să încadrăm vârful de formă al calului fix în momentul în care avem nevoie de el. Totodată, acel vârf de formă al calului trebuie suprapus cu vârful de formă al călăreţului. Antrenamente se fac zilnic, caii au o zi de pauză, dar nu e una totală. Ori stau în padoc, ori fac o plimbare uşoară, deci este un repaus activ, pentru că ei sunt atleţi. Toate acestea se pun la punct şi de aceea apar şi rezultatele dorite. Rezultatul este unul mai mult decât excelent.

Este un titlu meritat, copiii au muncit şi ştiu foarte bine cât efort au depus pentru a obţine acest titlu. Au fost foarte implicaţi şi, alături de ei, cred că am reuşit să le aduc un plus de motivaţie de care aveau nevoie. Lumea ne-a felicitat şi a apreciat rezultatul nostru, poate chiar mai mult decât anul trecut. Urmează un concurs la Berceni, în perioada 20-23 octombrie, intitulat Finala Campionatului Naţional de Cai Tineri 4, 5, 6, 7 ani. O să avem un reprezentant la 4 ani, pe Cătălin Bâldea (calul Air King Jr.) şi la 6 ani pe Rareş Cristea-Olaru (calul Milton), ambii cai fiind proprietatea domnului Viorel Ninulescu.

Mulţumesc pe această cale întregii echipe şi susţinătorilor acesteia, lui Cătălin Bâldea şi lui Daniel Ancuța, care au grijă de copiii şi caii ce vin din urmă. Această victorie i-o dedic Agathei Genoiu, pe care o aşteptăm să se refacă în urma accidentului suferit şi să îşi poată relua activitatea competiţională“, a încheiat Ionuţ Leonte.

