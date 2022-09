Canotaj / Nouă medalii pentru România la Europenele U23

Delegația României a cucerit nouă medalii la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Hazewinkel, Belgia, cinci medalii de aur şi patru de argint.

Pe primul loc au urcat echipajele de patru plus unu rame masculin, patru rame feminin, patru vâsle feminin, opt plus unu, feminin și masculin. Distincțiile de argint au fost cucerite de bărcile de patru plus unu rame feminin, patru rame masculin, dublu rame masculin și dublu vâsle feminin.

România a participat cu 12 echipaje şi 38 de sportivi la Europenele Under-23 din Belgia. Cu cele 9 medalii cucerite, a fost pe locul 1 în clasamentul medaliilor!

