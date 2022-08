David Popovici, răsplătit financiar pentru performanţele de la CE

David Popovici (17 ani) a fost răsplătit financiar pentru performanțele de la Campionatul European de Natație, acolo unde a cucerit aurul atât la 100 de metri, cât și la 200 de metri liber, stabilind și un record mondial.

La CE de natație de la Roma, fondul total de premii pentru sportivi e de jumătate de milion de euro, iar cei care au primit premii în bani au fost sportivii care au urcat pe podium, plus cei care reușesc să doboare recorduri mondiale și europene.

Astfel, pentru locul întâi, LEN (n.r. Liga Europeană de Natație) oferă la înot 2.000 de euro pentru primul loc, 1.500 pentru al doilea, și 1.000 pentru al treilea. Premiul pentru record mondial este de 10.000 de euro, iar pentru doborârea celui european de 5.000.

Așadar, pentru cele două medalii de aur David a fost premiat cu 4.000 de euro, la care se mai adaugă încă 10.000 pentru faptul că a doborât recordul mondial la proba de 100 de metri liber.

David Popovici mai are în program două competiții majore în acest an, după ce în această vară a înotat la Campionatele Mondiale și Europene de seniori și la CE de juniori. Înotătorul în vârstă de 17 ani va lua parte la CM de juniori de la Lima, competiție care va avea loc între 30 august și 4 septembrie. Pe final de an, între 13 și 18 decembrie, el va merge la Melbourne, la CM de seniori în bazin scurt, a doua sa participare la o astfel de competiție, după Abu Dhabi 2021.

