Lupte / CSU Craiova şi LPS, în top! Boicea şi Mihalcea sunt campioni naţionali la U15

CSU Craiova şi LPS Petrache Trişcu au toate motivele de bucurie la startul acestei săptămâni. În perioada 5-8 mai, la Tg. Mureş, a avut loc Campionatul Naţional U15, iar cluburile din Bănie au avut parte de două reuşite de excepţie: David Boicea (CSU Craiova, 62 kg) şi Florin Mihalcea (LPS, 52 kg) au luat medaliile de aur şi au devenit campioni naţionali!

De asemenea, sub îndrumarea lui Aurel şi Marius Cimpoeru au mai concurat şi Bogdan Hurezanu (52 kg) şi Adrian Ciocea (57 kg). Cei doi luptători care au reprezentat LPS Petrache Trişcu nu au prins podiumul, dar sunt la început de drum şi au tot timpul la dispoziţie să progreseze.

De la naţionale la European!

Aurel Cimpoeru, antrenorul noilor campioni naţionali, a vorbit cu GdS despre evoluţia sportivilor săi şi a anunţat că cei doi vor reprezenta România la Campionatul European de la Zagreb, din luna iulie.

„De data aceasta au ieşit amandoi campioni naţionali simultan, ceea ce până acum nu reuşiseră. Mihalcea pierduse la Cupă împotriva unui sportiv din Tecuci cu scorul de 8-7, dar, de data aceasta, l-a bătut cu 11-3. Totodată, Florin l-a învins clar şi pe celălalt pretendent la Europene cu 8-1 şi tuş. Înainte de începerea competiţiei, federaţia a anunţat că se va face selecţia pentru Campionatul European de la Zagreb, din luna iulie, iar cine va ieşi campion naţional va reprezenta România la această competiţie. Sper să nu intervină nimic în ce priveşte selecţia despre lot, pentru că au fost câteva voci care au comentat la categoria lui Mihalcea. Cei care au pierdut vor să se mai verifice încă o dată cu el, iar noi nu suntem de acord cu aşa ceva.

Programul nostru este încărcat în continuare, iar băieţii au şi probele la capacitate acum, în mai. Săptămâna asta, la Bucureşti, ar fi fost un turneu internaţional U17, dar nu putem să ne prezentăm. Antrenorii de la loturi i-ar fi dorit pe ambii prezenţi, dar i-am anunţat că nu pot face faţă tuturor competiţiilor. Sunt foarte solicitaţi, competiţii peste competiţii, şcoală şi, până la urmă, trebuie să definitivăm ceea ce am pregătit. Va urma la Cluj un turneu de verificare, unde îi vom vedea pe amândoi cum se prezintă într-o competiţie cu sportivi din alte ţări. La Boicea am speranţe, pentru că şi la Balcaniade a obţinut medalia de bronz. Deci are ceva experienţă mai vastă decât Mihalcea, care sper să ne surprindă plăcut“, a declarat Aurel Cimpoeru.

Performanţele vin, dar nu şi banii !

Chiar dacă performanţele vin pe bandă rulantă pentru LPS Petrache Trişcu, banii continuă să lipsească. Aurel Cimpoeru a menţionat că la ultimele competiţii s-a participat pe banii propri şi că aşteaptă mult mai multă atenţie din partea LPS.

„La ultimele două competiţii am participat din banii propri, din buzunarul nostru şi aşteptăm să ni se returneze. Vor urma, în luna iunie, luptele pe plajă, unde nu cred că vom putea merge tot pe banii noştri. Se ajunge, per total, la o sumă consistentă la cele trei competiţii şi este prea mult pentru noi. Este un lucru neplăcut care ni se întâmplă în legătură cu asigurarea bugetului la LPS Petrache Trişcu. La aceste competiţii trebuie să fim susţinuţi de şcoală.

Noi pregătim sportivii şi, când să plecăm la competiţii, ce facem…nu mai mergem pentru că nu avem posibilitate financiară? Cu Mihalcea, acum, am fost din banii noştri. Dacă va continua această situaţie, nu ştiu unde se va ajunge şi ce se va întâmpla, dar sper ca totul să se remedieze cât mai curând şi să intrăm pe un drum drept“, a mai punctat antrenorul sportivilor.

