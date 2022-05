Oină / CSM Progresul Băileşti a câştigat, pe „Arcul de Triumf“, Cupa Reginei

În data de 7 mai, pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf“ București, a avut loc partida CSM Progresul Băileşti – CS Dacia Mioveni 2012, decisivă pentru desemnarea câştigătoarei Cupei Reginei. Echipa din Băileşti, sub îndrumarea lui Cristian Văduva, a izbutit să triumfe după ce s-a impus cu scorul de 5-2. Trofeul a fost înmânat echipei câștigătoare de Alteța Sa Regală Principele Radu. Menţionăm că CSM Progresul este şi deţinătoarea campionatului de anul trecut, dar şi câştigătoarea Cupei României.

De asemenea, s-a înmânat şi Cupa Regelui echipei Tomis Constanţa, care a dispus de Biruinţa Gherăesti cu scorul de 16-12. Trofeul a fost înmânat echipei câștigătoare de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române.

La competiţie au asistat şi Mihai Covaliu, preşedintele COSR, dar şi Nicolae Dobre, preşedintele Federaţiei Române de Oină.

De la CSM Progresul Băileşti se trece la ACS Galicea Mare

Cristian Văduva, antrenorul câştigătoarelor Cupei Reginei, a vorbit cu GdS despre cele întâmplate la competiţia de la Bucureşti şi a anunţat că toate fetele sale vor face trecerea, săptămâna viitoare, de la CSM Progresul Băileşti la ACS Galicea Mare.

„Fetele mele de la CSM Progresul Băileşti au câştigat Cupa Reginei împotriva echipei Dacia Mioveni 2012. Ar fi trebuit să se joace acest meci între câştigătoarea campionatului de anul trecut cu câştigătoarea Cupei României. Cum Progresul Băileşti a triumfat în ambele competiţii, a trebuit să ne duelăm cu vicecampioana, şi anume Dacia Mioveni. La băieţi a avut loc partida Tomis Constanţa – Biruinţa Gherăesti, unde câştig de cauză au avut sportivii constănţeni.

Neexistând un club cu un CIS omologat de Ministerul Sportiv, ne-am legitimat la CSM Progresul Băileşti. De anul trecut am făcut demersurile necesare, am înfiinţat un club nou, ACS Galicea Mare, iar din această săptămână toate fetele vor fi transferate la Galicea Mare. Practic aceasta a fost ultima competiţie în care am participat cu această denumire a clubului. Fetele sunt foarte atrase de oină. Avem aproximativ 50 de fete la antrenamente de diferite vârste. Am participat la senioare cu ele acum, dar este important că cele mari le cresc pe cele mai „necoapte“, le instruiesc şi le ajută să se dezvolte. Una este când pasezi cu cineva mai experimentat şi vrei să dai cu mai multă viteză şi forţă şi de aceea contează că fetele cu experienţă se antrenează cot la cot cu cele mici“, a spus Cristian Văduva, pentru GdS.

