Ronnie O’Sullivan, campion mondial pentru a 7-a oară

Ronnie O’Sullivan a cucerit cel de-al 7-lea titlu mondial la snooker după ce l-a învins pe Judd Trump în finala disputată la Crucible (Sheffield), scor 18-13. În urma acestui succes, Ronnie a egalat recordul scoțianului Stephen Hendry.

Duelul a fost unul spectaculos, The Rocket i-a permis adversarului să se apropie de la de la 12-5 la 14-11, însă pe final și-a adjudecat victoria.

Jucătorul de 46 de ani a emoționat sala în momentul în care a fost îmbrățișat de doi dintre copiii săi, Lily și Ronnie jr, dar și de tatăl său.

„A fost o tortură, a fost extrem de greu din punct de vedere mental. A fost atât de emoționant. Să trec linia de finish…credeam că nu se va mai întâmpla. I-am dat lui Judd o mare îmbrățișare la final și am suspinat în brațele lui. A spus niște cuvinte incredibil de frumoase.

Ce mi-a spus m-a terminat emoțional, vă spun sincer. M-a terminat. Îl iubesc pe Judd, este un tip fantastic. Niciodată până acum nu am știut că gândește atât de frumos despre mine. Nu am fost conștient cât mă apreciază și cât de mult am contat, fără să vreau, în dezvoltarea sa ca jucător”, a declarat O’Sullivan.

