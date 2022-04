În intervalul 8-10 aprilie va avea loc Campionatul Balcanic la culturism şi fitness, turneu ce va fi găzduit de oraşul Knjazevac (Serbia). Craiova va fi reprezentată şi de această dată de CS Gladiator Gym, prin Alberto Gabriel Şerban (19 ani). Sportivul din Bănie va pleca mâine spre Serbia şi este gata să urce din nou pe podium. Şerban a fost campion balcanic în 2020 şi vicecampion în 2021.

„Mă gândesc la locurile de sus, la Top 3. Sper să ies din nou campion balcanic, la fel ca acum doi ani. Sunt singurul craiovean care fac deplasarea în Serbia şi sunt mândru că fac parte din lotul naţional pentru această competiţie. Sper să mă întorc cu un rezultat foarte bun. Pregătirea pentru Campionatul Balcanic a fost destul de lejeră, pentru că eu am început din timp. Am intensificat totul acum o lună şi ceva şi mi s-a părut una dintre cele mai frumoase perioade, pentru că am fost foarte motivat. Este primul concurs internaţional al anului şi mă bucur să particip. Sper să urmeze şi altele, dar totul depinde de mine, de modul cum mă antrenez“, a declarat Alberto Gabriel Şerban, pentru GdS Sport.

În palmaresul lui Alberto Gabriel Şerban mai găsim o medalie de aur la Campionatul Naţional din 2019, două de argint la naţionalele din 2020 şi 2021, dar şi un loc 5 la Campionatul Mondial din 2019, găzduit de Budapesta.

Citeşte şi: Liga Campionilor / Pep Guardiola: „A fost un meci dificil, dar, din fericire, am marcat“