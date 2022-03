Mexicanul Sergio Perez (Red Bull Racing) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Perez (aflat la primul pole-position din carieră) va fi urmat pe grila de start de cei doi piloți Ferrari, Charles Leclerc și Carlos Sainz.

Max Verstappen, campionul mondial en-titre, a reușit al patrulea timp al calificărilor. Lewis Hamilton a fost eliminat încă din prima sesiune a calificărilor – va pleca în cursă de pe locul 15.

Calificări MP Arabia Saudită, rezultate:

1. Sergio Perez (Red Bull) 1:28.200

2. Charles Leclerc (Ferrari) 1:28.225

3. Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1:28.402

4. Max Verstappen (Red Bull) 1:28.461

5. Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1:29.068

6. George Russell (Mercedes) 1:29.104

7. Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1:29.147

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari) 1:29.183

9. Pierre Gasly (AlphaTauri-Red Bull) 1:29.254

10. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1:29.588

Marele Premiu al Arabiei Saudite va avea loc duminică, de la ora 20.00.

Mick Schumacher le-a dat emoţii tuturor

Un incident grav a avut loc, de asemenea, pe circuitul de la Jeddah: monopostul lui Mick Schumacher s-a lovit de un parapet în virajul 12, iar calificările (Q2) au fost oprite cu steagul roşu. Din fericire, Mick este teafăr şi nevătămat.

După ce Mick Schumacher a fost scos din mașină, comisarii au început procesul de eliberare a pistei. Echipa Haasa confirmat, la rândul ei, că Schumacher pare „bine din punct de vedere fizic” și a vorbit cu mama sa. Pilotul german a fost transportat cu elicopterul la spital pentru verificări suplimentare de precauție.

„Am vorbit cu mama lui și am ținut-o la curent. Nu are nicio rană care să se vadă, dar vor să-i facă niște analize pentru a se asigura că nu a fost lovit. Impactul a întrerupt (tehnologia) digitală, așa că nu am auzit nimic (la radio), dar am primit vești că este conștient.

Mașina este complet stricată. Trebuie să vedem analizele, să vedem cum se simte și apoi să vedem ce mai facem. Trebuie să vedem în ce poziție ne aflăm cu piesele de schimb, trebuie să construim o mașină complet nouă. Asta arată cât de sigure sunt mașinile“, a spus Guenther Steiner, directorul echipei Haas, citat de Hotnews.

